Escuelas que escriben sus mejores noticias

En tiempos en los que la inmediatez manda y la lectura reposada compite con el vértigo a través de las pantallas, hay lugares donde aún se escribe con calma, se edita con mimo y se cuenta la vida con esa mirada limpia, e incluso reposada, que solo nace en las aulas.

La 29ª Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP junto a Kutxabank, vuelve a demostrar que Córdoba conserva un pulso literario y periodístico joven, fresco y sorprendentemente profesional.

Preparación de la publicación 'El Cerrillo', del CEIP Aurelio Sánchez. / CÓRDOBA

El jurado ha distinguido los proyectos que mejor han sabido convertir el periodismo escolar en un altavoz de creatividad y pensamiento crítico. En Infantil y Primaria, el primer premio ha recaído en ‘El Cerrillo’, del CEIP Aurelio Sánchez (Peñarroya-Pueblonuevo), una publicación que confirma que la curiosidad escolar sabe hablar el lenguaje de las noticias.

En la categoría Resto de Centros, el máximo reconocimiento ha sido para ‘Aranea’, del IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), una revista que consigue tejer —como su propio nombre sugiere— una red de voces estudiantiles que narran su entorno con una destacada solvencia por parte de alumnado de diferentes cursos de Secundaria y Bachillerato.

Alumnos del colegio Iznájar Norte trabajan en la publicación escolar 'Aldealándalus'. / CÓRDOBA

El podio continúa con ‘La Cometa’, del CEIP Manuel Cano Damián (Pozoblanco), que obtuvo el segundo premio, fiel a su título: una publicación que se eleva ligera, guiada por la imaginación y el esfuerzo colectivo. El tercer galardón en esta misma categoría es para ‘Aldealándalus’, del Colegio Público Rural (CPR) Iznájar Norte, ejemplo de cómo un periódico infantil puede convertirse en punto de encuentro entre tradición, territorio y aprendizaje. «Nuestro periódico es un recurso educativo esencial, nexo de unión entre nuestras aldeas y vehículo de difusión informativa», comenta Susana Quintana, docente del CPR.

Alumnos del CEIP Manuel Cano Damián, que realizan la publicación 'La Cometa'.. / CÓRDOBA

Asimismo, en Resto de Centros, los reconocimientos han sido para ‘Asomadilla’, publicación del IES Grupo Cántico, segundo premio; y ‘Clara Estrella del ocaso Luna’, del IES Casiana Muñoz Turón (tercero). Dos proyectos que demuestran que la adolescencia también sabe mirar el mundo con precisión, sensibilidad y una capacidad narrativa que sorprende por su madurez y por la elección de temas de interés para jóvenes y mayores. El certamen, dotado con premios económicos de diversa cuantía y accésits para todos los centros participantes, subraya la importancia de estos medios escolares como espacios de expresión y de educación en valores.

«La revista ‘Asomadilla’, hecha por toda la comunidad educativa y con 18 años de vida, se ha convertido en un espacio fundamental para recoger la historia del centro y las huellas que va dejando la gente», explica Juan Antonio Gavilán, del IES Grupo Cántico.

Alumnos de IES Cántico que participan en la elaboración de la revista 'Asomadilla'. / CÓRDOBA

Por su parte, según Jesús Rivas, profesor en el IES Emilio Canalejo Olmeda, comenta que ‘Aranea’, integrada como actividad cultural de la biblioteca, es un recurso en el que poder desarrollar el talento artístico y las inquietudes intelectuales de sus estudiantes. «Es un proyecto abierto, genera relaciones muy enriquecedoras entre ellos y, gracias a su crecimiento y reconocimientos, cada año tenemos más alumnos dispuestos a participar en ella, ¡y nosotros encantados!». En el CEIP Aurelio Sánchez están especialmente orgullosos de que el periódico ‘El Cerrillo’ lo hace principalmente el alumnado. «Cada trimestre se atribuye a un ciclo la publicación, eligen temas y elaboran los artículos, entrevistas y reportajes», detalla el director, Manuel Caballero.

Una profesora y alumnos del IES Casiana Muñoz con un ejemplar de 'Clara estrella del ocaso Luna'. / CÓRDOBA

Y como buen cierre periodístico, la historia continuará esta primavera. Durante la celebración del Día del Libro se entregarán los premios y diplomas en un acto cultural donde la palabra escrita será la verdadera protagonista.