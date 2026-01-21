Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto de innovación en la enseñanza

Alumnos del IES Gran Capitán ejercen como docentes en un máster de la UCO

Una conferencia ‘viva’ del profesor Marcos Naz y de estudiantes del instituto muestra a futuros docentes cómo un centro puede ser una fábrica de ideas

El profesor Marcos Naz (sexto por la derecha), con alumnos del IES Gran Capitán.

R. HITA

Córdoba

El Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Córdoba culminó su programa formativo con una intervención singular: la participación del proyecto de innovación educativa FAB-IDI del IES Gran Capitán.

En la sesión final, el profesor Marcos Naz ofreció una conferencia ‘viva’ de más de dos horas, acompañado por doce estudiantes y exestudiantes vinculados al itinerario de investigación de la Red Fab-IDI, varios de ellos actualmente cursando grados en la UCO.

Un espectáculo educativo

La actividad, concebida como un formato de ‘show’, permitió mostrar a un centenar de futuros docentes cómo se transforma un centro educativo en una auténtica Fábrica de Ideas e Inventos. Naz, creador del primer departamento de I+D+i en un IES de España y reconocido con premios nacionales, fue explicando la metodología cíclica ABI+D+i y su capacidad para generar proyectos de investigación desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

El protagonismo, sin embargo, recayó en el alumnado. Jóvenes investigadores que defendieron sus trabajos y relataron cómo esta dinámica impulsa su motivación y su capacidad para guiar a compañeros de cursos inferiores.

Intervención de Marcos Naz junto a sus alumnos en la UCO.

Entre los participantes estuvieron finalistas de Ciencia en Acción, ganadores de premios recientes y estudiantes distinguidos en ámbitos como la historia, la ciencia o la divulgación audiovisual. También intervinieron exalumnos cuyos trabajos han sido publicados o galardonados en el prestigioso certamen nacional de Jóvenes Investigadores. Algunos de ellos, además, actúan como mentores de nuevas investigaciones o desarrollan líneas avanzadas, como la fabricación de grafeno a bajo coste.

Esta sesión permitió a los futuros docentes conocer prácticas innovadoras que la Red FAB-IDI impulsa en diversos centros.

