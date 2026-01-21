Alumnos del IES Gran Capitán ejercen como docentes en un máster de la UCO

El Máster Universitario en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Córdoba culminó su programa formativo con una intervención singular: la participación del proyecto de innovación educativa FAB-IDI del IES Gran Capitán.

En la sesión final, el profesor Marcos Naz ofreció una conferencia ‘viva’ de más de dos horas, acompañado por doce estudiantes y exestudiantes vinculados al itinerario de investigación de la Red Fab-IDI, varios de ellos actualmente cursando grados en la UCO.

Un espectáculo educativo

La actividad, concebida como un formato de ‘show’, permitió mostrar a un centenar de futuros docentes cómo se transforma un centro educativo en una auténtica Fábrica de Ideas e Inventos. Naz, creador del primer departamento de I+D+i en un IES de España y reconocido con premios nacionales, fue explicando la metodología cíclica ABI+D+i y su capacidad para generar proyectos de investigación desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

El protagonismo, sin embargo, recayó en el alumnado. Jóvenes investigadores que defendieron sus trabajos y relataron cómo esta dinámica impulsa su motivación y su capacidad para guiar a compañeros de cursos inferiores.

Intervención de Marcos Naz junto a sus alumnos en la UCO. / CÓRDOBA

Entre los participantes estuvieron finalistas de Ciencia en Acción, ganadores de premios recientes y estudiantes distinguidos en ámbitos como la historia, la ciencia o la divulgación audiovisual. También intervinieron exalumnos cuyos trabajos han sido publicados o galardonados en el prestigioso certamen nacional de Jóvenes Investigadores. Algunos de ellos, además, actúan como mentores de nuevas investigaciones o desarrollan líneas avanzadas, como la fabricación de grafeno a bajo coste.

Esta sesión permitió a los futuros docentes conocer prácticas innovadoras que la Red FAB-IDI impulsa en diversos centros.