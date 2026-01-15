Estudiar Podología sin salir de Córdoba será una realidad a partir de septiembre de la mano de la Universidad Loyola

Córdoba suma por primera vez el Grado en Podología y lo hace de la mano de una universidad que apuesta por la salud, el talento local y el crecimiento sostenible de la oferta universitaria en la provincia.

La Universidad Loyola refuerza su apuesta por las Ciencias de la Salud con un nuevo grado en la provincia. Se trata, por tanto, de la primera vez que los jóvenes cordobeses podrán estudiar Podología sin tener que desplazarse a otras ciudades. De esta manera, Loyola busca facilitar la igualdad de oportunidades y retener el talento joven y de calidad en la provincia.

La Facultad de Ciencias de la Salud comenzó en 2023 con la puesta en marcha del Grado en Enfermería. Con tres cursos consolidados, la universidad jesuita vuelve a apostar por el campus de Córdoba para incorporar un nuevo grado a la Facultad.

Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, destaca el crecimiento “ordenado, responsable y con visión de futuro” de la Facultad de Ciencias de la Salud. “Con esta nueva titulación, reforzamos el ecosistema formativo y sanitario de la provincia y nos comprometemos con el desarrollo local”, añade el rector.

Grado conectado con la realidad profesional

El nuevo Grado en Podología de la Universidad Loyola permitirá estudiar por primera vez esta titulación sanitaria en la provincia de Córdoba, una disciplina clave para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías del pie, con un impacto directo en la salud y la calidad de vida de la población.

Alumnado del campus de Córdoba. / Universidad Loyola

El grado, de cuatro años de duración, se caracteriza por un enfoque práctico y clínico desde los primeros cursos, combinado con una sólida formación científica y humana. En este sentido, se incluye una asignatura de Prácticum Clínico y Atención Podológica Integrada con componente práctico adicional y enfoque interdisciplinar, reforzando la experiencia real en entornos sanitarios. Además, los estudiantes podrán pasar de la observación y del apoyo inicial a la atención clínica directa del paciente bajo supervisión profesional durante las prácticas en centros sanitarios, que se desarrollarán en el 3º y 4º curso.

La propuesta académica responde a la creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito sanitario y apuesta por una formación alineada con la realidad asistencial y las necesidades del mercado laboral, reforzando además la empleabilidad y la preparación integral de los futuros podólogos.

Formación de calidad y más allá del aula

Más allá de la formación académica, la Universidad Loyola apuesta por un modelo educativo centrado en la formación integral del estudiante, que combina excelencia académica, acompañamiento personalizado y desarrollo de competencias humanas y profesionales.

Alumnos paseando por el campus de Córdoba. / Universidad Loyola

Con grupos reducidos y una atención cercana, el alumnado recibe un seguimiento continuo a lo largo de su etapa universitaria, favoreciendo no solo el aprendizaje técnico, sino también el pensamiento crítico, la ética profesional y el compromiso social.

Este enfoque prepara a los futuros profesionales para incorporarse al mercado laboral con una visión global, capacidad de adaptación y una sólida base de valores en un entorno universitario que fomenta la participación, la responsabilidad y la conexión con la realidad social y sanitaria.

Una decisión importante que conviene no dejar para el final

El proceso de admisión de la Universidad Loyola ya está abierto. Para ello, deberán superar una de las pruebas de admisión que Loyola realiza desde enero hasta agosto. La próxima se celebra el 21 de febrero, en formato online.

Para las titulaciones de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, y sus dobles combinaciones, se realiza una prueba específica y presencial, los días 31 de enero y 14 de febrero.

Campus de Loyola en Córdoba. / Universidad Loyola

Los interesados pueden registrarse a través de la web www.uloyola.es, donde podrán seleccionar la fecha de examen que mejor se adapte a su disponibilidad.

Iniciar el proceso de admisión cuanto antes tiene importantes ventajas para los estudiantes. Una vez superadas las pruebas y conseguida la admisión, no solo garantiza la posibilidad de reservar plaza de forma anticipada, sino que también ofrece tranquilidad a los futuros estudiantes antes de afrontar la Prueba de Acceso a la Universidad.