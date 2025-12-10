Zalima convoca su cuarto Torneo de Debate Interescolar

El centro educativo Zalima acogerá los días 20 y 21 de febrero de 2026 la cuarta edición del Torneo de Debate Interescolar. Atendiendo al contexto actual. Los responsables de la actividad seleccionan un tema de interés para los jóvenes debatientes. Así, «¿Tiene ventajas la escritura manual frente a la digital en la Educación?» es la interrogante que motivará el arte de la oratoria con la exposición de argumentos, momentos de escucha y las réplicas.

Hasta el 10 de febrero se puede formalizar la inscripción de grupos mediante el correo electrónico auladebate@zalima.es o a través de una ficha. Esta actividad académica se dirige a grupos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato y a ciclos formativos de Grado Medio.

La actividad se presenta en formato de torneo académico de debate para favorecer una actividad académica y no una competición. «El ejercicio de la expresión oral y la activación del pensamiento crítico suponen dos herramientas de enorme utilidad de cara al futuro profesional de los estudiantes y para la construcción de nuestro carácter como ciudadanos», según explica Mª Luisa Aguirre, coordinadora del evento.