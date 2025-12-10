Formación Profesional
Las pruebas de acceso a la FP para personas sin requisitos académicos serán en abril
La inscripción para los exámenes está prevista entre el 12 y el 23 de enero, son válidos en toda España y sirven para cursar estudios de ciclos formativos de grado medio y superior
R. H.
Las pruebas de acceso a la Formación Profesional (FP) de grado medio y superior para personas que no disponen de los requisitos académicos necesarios se realizarán entre el 6 y el 30 de abril de 2026. El plazo de inscripción se habilitará del 12 al 23 de enero del próximo año, según informa la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía. La Consejería expone que ha implementado este curso nuevas vías de acceso a la FP con el objetivo de «ofrecer nuevas oportunidades educativas y profesionales a aquellas personas que no poseen la titulación académica requerida». Las medidas se articulan en tres vías: el procedimiento de acreditación de competencias básicas, los cursos preparatorios para el acceso y las pruebas de acceso.
Así, el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias básicas, dirigido a personas mayores de 18 años que, sin cumplir los requisitos académicos tradicionales para acceder a la FP, cuentan con conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral, la formación no reglada o el aprendizaje informal, permite el reconocimiento oficial de competencias básicas en comunicación en Lengua castellana, Matemáticas y Digital.
Forma de evaluar
La evaluación se realizará mediante entrevistas, análisis de evidencias y, si es necesario, una prueba específica. Los participantes obtendrán una certificación oficial que indicará su nivel de competencia, válido en España, y que podrá usarse para acceder a ciclos formativos de grado medio u otros itinerarios educativos.
