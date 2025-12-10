Premiada la profesora cordobesa Patricia Morón por fomentar la lectura en clase

El trabajo de la maestra de Puente Genil Patricia Morón Cabezas ha sido reconocido por la Fundación José Manuel Lara gracias a su proyecto ‘Descubriendo Andalucía’, desarrollado en el CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla), donde actualmente ejerce.

Se trata de la defensa de una lectura viva, significativa y capaz de conectar con la realidad. La docente pontanesa explica que la iniciativa surgió de la necesidad de que su alumnado conociera más allá del aula y de su entorno inmediato. «Muchos niños y niñas no son conscientes de lo que hay fuera del cole o de sus casas, por eso quise recrear este paseo andaluz a través de la lectura», señala.

A esta aventura cultural decidió sumarle la gamificación mediante una «tienda de recompensas», donde los puntos que los estudiantes consiguen por leer y realizar actividades se canjean por entradas ficticias a conciertos, ferias del libro o eventos deportivos, cada uno asociado a una figura representativa de una provincia andaluza. Con ello, los niños no solo leen: descubren lugares, personajes y tradiciones reales a medida que avanzan por el mapa.

Los estudiantes eligen sus lecturas libremente, ya sea en la biblioteca del centro, en casa o en la biblioteca municipal, una rutina que, según señala Morón, se ha consolidado con el apoyo de las familias.