Premiada la profesora cordobesa Patricia Morón por fomentar la lectura en clase

Ha sido reconocido por la Fundación José Manuel Lara gracias a su proyecto ‘Descubriendo Andalucía' desarrollado en el CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla)

La docente Patricia Morón. | CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Córdoba

El trabajo de la maestra de Puente Genil Patricia Morón Cabezas ha sido reconocido por la Fundación José Manuel Lara gracias a su proyecto ‘Descubriendo Andalucía’, desarrollado en el CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Herrera (Sevilla), donde actualmente ejerce.

Se trata de la defensa de una lectura viva, significativa y capaz de conectar con la realidad. La docente pontanesa explica que la iniciativa surgió de la necesidad de que su alumnado conociera más allá del aula y de su entorno inmediato. «Muchos niños y niñas no son conscientes de lo que hay fuera del cole o de sus casas, por eso quise recrear este paseo andaluz a través de la lectura», señala.

A esta aventura cultural decidió sumarle la gamificación mediante una «tienda de recompensas», donde los puntos que los estudiantes consiguen por leer y realizar actividades se canjean por entradas ficticias a conciertos, ferias del libro o eventos deportivos, cada uno asociado a una figura representativa de una provincia andaluza. Con ello, los niños no solo leen: descubren lugares, personajes y tradiciones reales a medida que avanzan por el mapa.

Los estudiantes eligen sus lecturas libremente, ya sea en la biblioteca del centro, en casa o en la biblioteca municipal, una rutina que, según señala Morón, se ha consolidado con el apoyo de las familias.

