El IES El Tablero de Córdoba conecta la realidad empresarial y el aula junto a Dcoop

El IES El Tablero y la cooperativa Dcoop han estrechado lazos para potenciar la Formación Profesional (FP) en el ámbito del transporte y la logística y, así, conectar el estudio en las aulas con el trabajo en la empresa. Según explica Miguel Martínez, tutor y docente del módulo de ‘Gestión Administrativa del Comercio Internacional’, el alumnado del ciclo superior Transporte y Logística vuelve a tener la oportunidad de trabajar en proyectos reales relacionados con la exportación de frutos secos.

La cooperativa, a través de su división de frutos secos, ha colaborado en este módulo, permitiendo al alumnado enfrentarse a un reto práctico: simular una exportación a diferentes países. El proyecto se ha desarrollado en tres fases diferenciadas.

Una primera fase ha servido para que los estudiantes, organizados en grupos, investiguen mercados internacionales y analicen rutas logísticas, costes, barreras arancelarias y riesgos comerciales. Para ello, han contado con el asesoramiento directo de profesionales de Dcoop, mediante la realización de talleres informativos. En una segunda fase, los distintos grupos han defendido sus proyectos ante responsables de Dcoop, que valoraron la viabilidad técnica y económica de cada propuesta.

La tercera fase está prevista con una visita del alumnado a las instalaciones de Dcoop en Villarrubia, donde podrán comprobar de primera mano los conocimientos adquiridos en el proyecto y su aplicación en un entorno real.

En la primera fase del proyecto, han podido participar también estudiantes de Comercio Internacional, como parte del Programa Conexión Global: Jóvenes Emprendedores en Comercio Internacional. Esta iniciativa se integra, además, en una de las líneas de trabajo del instituto como centro de excelencia a nivel nacional en transporte y logística.

Motivación

Esta colaboración no solo enriquece la formación académica del alumnado, sino que tiene un impacto directo en su motivación, acercándolos a la realidad profesional y abriéndoles la puerta a futuras oportunidades laborales.

Con esta iniciativa, el IES El Tablero y Dcoop refuerzan la FP, ofreciendo una experiencia práctica de alto valor y generando sinergias entre el ámbito educativo y el sector empresarial. Todo ello contribuye al fortalecimiento del tejido productivo y a la creación de un sector logístico competitivo.