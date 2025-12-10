Educando en cine comprometido en el IES Grupo Cántico

El Aula de Cine del IES Grupo Cántico está viviendo lo que podría considerarse una época dorada al obtener dos premios nacionales y un galardón internacional en apenas un mes. Con este triple reconocimiento, el centro está consolidando su reputación como referente en el apartado de la producción audiovisual educativa que tiene, además, un profundo contenido social.

La última celebración de este tipo en la que ha participado el instituto ha tenido lugar en Terrassa (Barcelona), donde el Aula de Cine ha recibido un prestigioso premio dentro del One Shot Festival, un certamen que está especializado en películas rodadas en un plano secuencia.

El cortometraje galardonado, que lleva por título ‘Si el amor aprieta...’, trata sobre los peligros de los amores tóxicos en la adolescencia y ha maravillado al jurado por su audacia técnica: está filmado como un plano secuencia invertido, es decir, marcha atrás, lo cual «produce un efecto hipnótico en el espectador», según han explicado sus creadores educativos.

Este triunfo internacional se suma al doblete que el centro protagonizó a principios de noviembre en festivales de Extremadura.

Premios para el Aula de Cine del Grupo Cántico. / CÓRDOBA

En la ciudad extremeña de Plasencia, el profesor Juan Antonio Gavilán, responsable del Aula de Cine, recogió el Premio a la Interculturalidad en el duodécimo International Youth Film Festival, celebrado dentro del marco de Plasencia en Corto.

En este caso, el corto premiado fue el titulado ‘Sieteconseis’, que aborda con sensibilidad la historia de una chica trans y la dificultad que afronta ante compañeros de clase que no admiten su cambio de sexo. Este es el séptimo premio que recibe este trabajo, realizado por las alumnas Helena Ruiz y Naroa Márquez.

El premio Chqueta emérita a un alumno del IES Grupo Cántico. / CÓRDOBA

Simultáneamente, en Mérida, el alumno Pablo García Soria tuvo el honor de recoger el Premio al Mejor Corto de Centro Educativo en valores educativos y ciudadanos en el Festival Claqueta Emérita. Su trabajo, ‘La hora de Laura’, fue reconocido por su contundente mensaje sobre la lacra social de los malos tratos.

Estos tres premios confirman el excelente trabajo de fomento de la cultura audiovisual, la innovación técnica y la concienciación social que se realiza desde el Aula de Cine del IES Grupo Cántico, que promociona la alfabetización audiovisual y el amor al cine de todo tipo entre su alumnado.