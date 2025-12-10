Colegios e institutos de Córdoba anticipan una Navidad que educa y conciencia

La Navidad vuelve a demostrar este curso en Córdoba que, cuando las escuelas e institutos abren sus puertas a la sociedad, la ilusión se convierte en aprendizaje y la generosidad en algo tangible. Dos iniciativas educativas y solidarias al mismo tiempo, como son la de La Casa de los Reyes Magos en el colegio Trinitarios y el ‘Christmas Jumper & Giving Tree Day’ en el colegio La Milagrosa de Córdoba, lideran este año un tejido de propuestas que conjugan belleza, tradición y pedagogía: arte que se admira, valores que se practican y comunidad que se reconoce en el cuidado mutuo.

Colegio Trinitarios

El colegio Trinitarios recrea los aposentos de Melchor, Gaspar y Baltasar en una experiencia inmersiva que invita a familias y centros a adentrarse en la fantasía navideña con un propósito mayor: todo lo recaudado se destina al proyecto solidario del propio colegio y de la parroquia Nuestra Señora de Gracia de Córdoba.

Con un calendario pensado para lo educativo —visitas escolares de mañana del martes 16 al viernes 19 de diciembre— y para lo familiar -apertura al público por las tardes (17.00 a 20.00 horas) del 18 de diciembre al 4 de enero de 2026-, la propuesta convierte la emoción de los pequeños en ayuda real para los que más lo necesitan. La ambientación cuidada, las luces y los escenarios detallistas hacen el resto: memoria afectiva y aprendizaje cívico en una sola visita. Este enfoque sitúa la escuela como agente cultural del barrio: no solo muestra, sino que moviliza. Y lo hace desde una triple clave educativa: la empatía (mirar la Navidad con ojos de otros), la corresponsabilidad (la entrada sostiene una causa) y la estética (el cultivo del arte). En suma, una «clase de ciudadanía» con aroma a incienso y a chocolate con churros.

Preparativos en el colegio Trinitarios para La Casa de los Reyes Magos.

Colegio La Milagrosa

El 12 de diciembre, el colegio La Milagrosa celebra su Día de la Solidaridad Navideña: alumnado y familias decoran un gran árbol, cada adorno «patrocinado» por un familiar que aporta la ayuda que puede. La recaudación -parte de ella destinada a Autismo Córdoba- acerca a los estudiantes a una solidaridad concreta: financiar terapias y apoyos especializados para familias con más necesidades. Ese día, además, el colegio invita a venir con un jersey navideño para reforzar el clima festivo que integra lo lúdico, lo educativo y lo ético.

El folleto de la campaña lo dice con claridad: «El amor es inventivo hasta el infinito». Los niños colorean, identifican a su colaborador, anotan la cantidad y, después, esas mismas bolas pasan a adornar el árbol común. El gesto es pequeño, el aprendizaje, grande: empatía, organización del esfuerzo, trabajo en equipo, creatividad plástica y sentido de pertenencia.

Así, desde La Milagrosa intentan transmitir un elemento básico que debe tener toda educación que se precie: mirar a los más vulnerables en pro de su ayuda y dignidad.

Ambas iniciativas comparten un hilo pedagógico: aprender haciendo el bien. Trinitarios convierte una visita en sostenimiento comunitario; La Milagrosa transforma una manualidad en red de apoyo. En las dos, la Navidad no se enseña: se vive. Y lo mismo sucede en muchos otros centros de enseñanza cordobeses.

Colegio Salesianos

El 13 de diciembre, Salesianos San Francisco de Sales abrirá su Belén viviente, su octava edición en el año del 125 aniversario del centro: de 16.00 a 21.00 horas, con una entrada de 2.50 euros, el alumnado de Primaria recreará escenas bíblicas (anunciación, nacimiento, adoración) entre oficios tradicionales y villancicos. Toda la comunidad participa en el montaje; las entradas pueden adquirirse en la portería (calle María Auxiliadora) y en el bar El Recreo, destinándose la recaudación a fines benéficos.

Alumnos de Maristas con el belén escolar que organiza el colegio.

Colegio Maristas

Por su parte, el colegio Cervantes (Maristas) vuelve a levantar su gran e histórico belén escolar, el cual acompaña con su campaña de alimentos de Navidad. La recogida en aulas -con apoyo de familias, profesorado, catequistas y equipos de solidaridad- convierte el vestíbulo del centro en recordatorio diario de que la tradición cobra sentido cuando se comparte.

Córdoba tiene en estas propuestas una ruta perfecta para familias y centros educativos: ver, cantar, participar… y ayudar. Visitar la Casa de los Reyes Magos, vestir el jersey navideño y «patrocinar» un adorno, disfrutar del belén viviente o acercar alimentos al colegio: cada gesto suma y educa. La ‘magia’ se vuelve responsabilidad compartida y nos anima a visitarlos y a colaborar con ellas. n