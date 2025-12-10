Plataforma NEAE Y AFA Armonía
El CEIP Eduardo Lucena de Córdoba aborda la atención a la diversidad en el aula
El encuentro ahonda en la labor conjunta que debe haber entre familias y centros educativos
V. R.
El colegio Eduardo Lucena de Córdoba acogió el pasado 29 de noviembre la primera Jornada NEAE Andalucía Integra, organizada por la Plataforma NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) Andalucía Integra, en colaboración con la AFA (Asociación de Familias de Alumnado) Armonía. La organización agradeció al centro y al AFA la cesión del espacio y su apoyo para la celebración del encuentro.
Los ponentes fueron los docentes Rafael Ledesma Figueroba y María del Carmen Palacios Chups, los cuales abordaron temas clave relacionados con el servicio educativo de la atención a la diversidad, así como el abordaje y tratamiento del alumnado con altas capacidades; cuáles son los protocolos de detección en todos los casos y también la importancia e influencia del proyecto educativo. Los educadores hablaron igualmente sobre el papel conjunto de los centros de enseñanza y las familias en el acompañamiento del alumnado.
La jornada formativa también profundizó en las necesidades específicas de apoyo educativo y en los distintos programas educativos disponibles según cada necesidad, así como en las instrucciones que regulan competencias profesionales y los procedimientos para realizar cambios de modalidad de escolarización.
El encuentro destacó el compromiso de los profesionales de la educación y la necesidad de reforzar la colaboración entre familias y centros educativos para avanzar hacia una escuela verdaderamente inclusiva.
