Un callejero de mujeres referentes de Los Pedroches

Los pasillos del IES Antonio María Calero de Pozoblanco son espacios muy vivos. Albergan las novedades que llegan a la biblioteca, una exposición sobre mujeres que hicieron historias o zapatos rojos que recuerdan a las víctimas de la violencia de género y de la violencia vicaria. Desde hace unos días, a esos espacios se ha sumado una propuesta, bajo el Plan de Igualdad del centro, que pone en valor la labor de diferentes mujeres de la comarca a modo de referente. Mientras en la calle los nombres de ellos arrasan, en las aulas se hace hueco a una igualdad que es la base de la sociedad.

Y como si de una pequeña ciudad se tratase, los pasillos de este centro educativo ya tienen nombres que han quedado inscritos en placas violetas en un proyecto que tiene muchas más aristas. «Pensamos en buscar nombres de mujeres relevantes, queríamos acercarlo al contexto y nos parecía interesante que fueran de la comarca para que el alumnado tenga referentes femeninos», explican la coordinadora de Igualdad, Lourdes Seva, y Manuel Vacas, profesor de Historia. La amplitud del proyecto o el viaje de ida y vuelta es que ha sido el propio alumnado el que ha realizado una pequeña investigación de cada mujer, guiado por el profesorado, e incluso han entablado relación con las homenajeadas nutriéndose de sus viviendas y de sus experiencias. «El alumnado está disfrutando porque ha tomado contacto con una generación que ha luchado mucho y que ha conseguido muchas cosas», apuntan los profesores.

Algunas de esas mujeres, o sus familiares, fueron las encargadas de descubrir la placa con nombres como los de la escritora Juana Castro Muñoz; la cantante María José Llergo Sánchez; la atleta noriega Carmen Romero Gómez; la ganadera Pilar Gómez Fernández; la bióloga Anuncia Carpio Dueñas Concepción García Casado, maestra durante la República y que recuerda al mundo de la docencia; la investigadora Isabel de Torres Ramírez; la empresaria Luciana López Cabello; las artistas Catalina y Domi Calero García y la ilustradora María Pulido Aguza. Todas ellas con sus dos apellidos, un detalle que no es baladí porque lo que no se nombra no existe.

De todas las disciplinas

Nombres que llaman la atención de toda la persona que pisa el centro, que invitan a saber las historias de esas mujeres, realidades que llevan a ámbitos tan diferentes como las artes, la música, la ganadería, la literatura o el deporte. Una muestra de que en el territorio hay historias inspiradoras, de mujeres que destacaron y destacan en y desde Los Pedroches y lo hacen en femenino. Historias que importa conocer porque «ante al auge al que asistimos de conductas machistas, desde las aulas tenemos que trabajar para revertir esa situación. Es muy difícil combatir los mensajes que llegan al alumnado desde las redes sociales, pero hay que trabajar para fomentar el pensamiento crítico», añaden los organizadores.