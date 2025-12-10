El Ateneo de Córdoba convoca un concurso escolar de villancicos

El Ateneo de Córdoba, dentro de su programa de actividad de fomento cultural y con motivo de las próximas fechas navideñas, ha convocado el primer Concurso Escolar Provincial de Villancicos 2025, certamen en el que podrán participar centros educativos cordobeses y cuya final se celebrará el día 18 de diciembre, a las 11.30 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes. En la final del evento, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, los grupos participantes actuarán «por orden de inscripción» y, tras la misma, «se darán a conocer los villancicos ganadores de cada categoría» para proceder a «la entrega de los premios», dotados con un total de 3.000 euros y que solo podrán concederse «a los centros presentes en la gala final y que realicen en directo la actuación». Habrá un máximo de cinco finalistas por cada una de las dos categorías: Primaria y Secundaria.

El concurso consta de dos categorías: Primaria, donde las edades de los participantes es de 6 a 12 años, y Secundaria, que comprende a alumnos de edades entre los 12 y los 16 años. Cada centro participante podrá presentar un solo vídeo por cada una de las categorías y grupos. El número de participantes en cada grupo no podrá superar los 25 alumnos, que sí podrán usar todos los instrumentos de acompañamiento que quieran, además de elegir libremente la pieza que interpretarán.

Cartel del certamen de villancicos. / CÓRDOBA

Los premios en ambas categorías serán de 750 euros para los ganadores, mientras que los segundos clasificados recibirán 500 euros y los terceros 250 euros. Todos ellos, además, recibirán un diploma. El jurado valorará la originalidad; la puesta en escena en la representación y coreografía; la vestimenta; los instrumentos utilizados destacando los que tengan carácter navideño, tales como las zambombas, panderetas, triángulos, campanillas, etc.