Primera edición
El Ateneo de Córdoba convoca un concurso escolar de villancicos
La final del certamen, en el que podrán participar centros educativos cordobeses, se celebrará el día 18 de diciembre en el Centro de Recepción de Visitantes
R. H.
El Ateneo de Córdoba, dentro de su programa de actividad de fomento cultural y con motivo de las próximas fechas navideñas, ha convocado el primer Concurso Escolar Provincial de Villancicos 2025, certamen en el que podrán participar centros educativos cordobeses y cuya final se celebrará el día 18 de diciembre, a las 11.30 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes. En la final del evento, que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, los grupos participantes actuarán «por orden de inscripción» y, tras la misma, «se darán a conocer los villancicos ganadores de cada categoría» para proceder a «la entrega de los premios», dotados con un total de 3.000 euros y que solo podrán concederse «a los centros presentes en la gala final y que realicen en directo la actuación». Habrá un máximo de cinco finalistas por cada una de las dos categorías: Primaria y Secundaria.
El concurso consta de dos categorías: Primaria, donde las edades de los participantes es de 6 a 12 años, y Secundaria, que comprende a alumnos de edades entre los 12 y los 16 años. Cada centro participante podrá presentar un solo vídeo por cada una de las categorías y grupos. El número de participantes en cada grupo no podrá superar los 25 alumnos, que sí podrán usar todos los instrumentos de acompañamiento que quieran, además de elegir libremente la pieza que interpretarán.
Los premios en ambas categorías serán de 750 euros para los ganadores, mientras que los segundos clasificados recibirán 500 euros y los terceros 250 euros. Todos ellos, además, recibirán un diploma. El jurado valorará la originalidad; la puesta en escena en la representación y coreografía; la vestimenta; los instrumentos utilizados destacando los que tengan carácter navideño, tales como las zambombas, panderetas, triángulos, campanillas, etc.
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- La Aemet avisa de lluvia en Córdoba: estos son los tres días de la semana en los que habrá que sacar el paraguas
- Lucena es el único municipio de la provincia de Córdoba que cuenta con espacios comerciales exclusivos
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los salarios de los regidores de los municipios de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- El centro comercial Zoco de Córdoba, a la espera del renacer
- Urbanismo impulsa la expropiación forzosa necesaria para conectar la calle Sagunto con la avenida de Rabanales
- El tablero de los centros comerciales de Córdoba: a la espera de tres nuevos espacios