Tercera edición
Una alumna de Fernán Núñez gana la Olimpiada de Filosofía de la Universidad de Córdoba
Reconocidos Lucía Rubio y Manuel del Rosal, alumnos ambos del IES Francisco de los Ríos
Lucía Rubio Prieto, alumna del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, ha ganado la tercera Olimpiada Filosófico-Científica de la Universidad de Córdoba. La final de esta prueba, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras, sirvió para que Lucía Rubio se alzase con la victoria con su intervención, titulada «¿Conviene invertir en energía nuclear?».
Junto a ella, Manuel del Rosal Serrano, del mismo centro educativo, obtuvo un reconocimiento con el discurso «¿Está justificado el recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión?». Ambos alumnos estuvieron acompañados durante la entrega por la ‘project manager’ de Agencia Contraste, Emilia Pirvu; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín Párraga, y el director de la Olimpiada, el profesor Manuel Bermúdez Vázquez.
Respaldo de muchas personas
El evento contó con la presencia de familiares, amigos y profesorado, que presenciaron una final marcada por la calidad argumentativa, la solvencia dialéctica y el compromiso intelectual del alumnado. Los finalistas recibieron un diploma acreditativo con las competencias reconocidas por la Lomloe y la normativa educativa andaluza.
