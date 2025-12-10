Una alumna de Fernán Núñez gana la Olimpiada de Filosofía de la Universidad de Córdoba

Lucía Rubio Prieto, alumna del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, ha ganado la tercera Olimpiada Filosófico-Científica de la Universidad de Córdoba. La final de esta prueba, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras, sirvió para que Lucía Rubio se alzase con la victoria con su intervención, titulada «¿Conviene invertir en energía nuclear?».

Junto a ella, Manuel del Rosal Serrano, del mismo centro educativo, obtuvo un reconocimiento con el discurso «¿Está justificado el recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión?». Ambos alumnos estuvieron acompañados durante la entrega por la ‘project manager’ de Agencia Contraste, Emilia Pirvu; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Martín Párraga, y el director de la Olimpiada, el profesor Manuel Bermúdez Vázquez.

Entrega del reconocimiento a Lucía Rubio. / CÓRDOBA

Respaldo de muchas personas

El evento contó con la presencia de familiares, amigos y profesorado, que presenciaron una final marcada por la calidad argumentativa, la solvencia dialéctica y el compromiso intelectual del alumnado. Los finalistas recibieron un diploma acreditativo con las competencias reconocidas por la Lomloe y la normativa educativa andaluza.