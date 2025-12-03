'Tanque de tormentas', la voz poética de una docente de la ESO

La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba ha sido el escenario de la presentación de ‘Tanque de tormentas’, el poemario con el que Esther Mañoso confirma una voz literaria sólida y plenamente formada. Mañoso, docente de Secundaria en el IES Jerez y Caballero de Hinojosa del Duque y anteriormente en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, entre otros, reside en Córdoba, donde desarrolla su trabajo y su trayectoria creativa. Ante un público atento, compartió el proceso de construcción de un libro que nace de la experiencia, la memoria y las transformaciones que deja el tiempo.

El acto contó con la participación del poeta español José García Obrero, quien subrayó la delicadeza expresiva del poemario y la manera en que Mañoso aprovecha la sabiduría de quien sabe que toda herida es también una fuente. Su intervención sirvió para contextualizar una obra que recorre emociones profundas sin caer en el exceso, apoyándose en imágenes sugerentes y en un ritmo propio.

Por su parte, el poeta español Ben Clark ha valorado ‘Tanque de tormentas’ como un libro que muestra «una voz poética ya madura, segura en su tono y en su mirada, donde el agua vertebra un itinerario emocional que depura, arrastra, ilumina». Clark destaca también la hondura con la que la autora aborda la pérdida, la maternidad y la raíz, componiendo «una escritura que convierte cada imagen en una revelación».

La presentación confirmó la acogida de un poemario que invita a detenerse y leer con calma. ‘Tanque de tormentas’ se perfila como la carta de presentación de una autora que, desde Córdoba, apuesta por una palabra precisa, sensible y consciente de su fuerza transformadora; surgida desde las aulas y una vocación de enseñanza y arte a través de la experiencia propia.

Licenciada en Ciencias Ambientales, Esther Mañoso se especializó en Química Fina Avanzada en la UCO. Y ahora, con ‘Tanque de tormentas’ ha encontrado la ‘fórmula’ ideal para transmitir e impactar a través de sus versos.