Internacionalización de la enseñanza
La FP de Córdoba se abre a nuevas fronteras gracias a los Erasmus+
La provincia suma 21 proyectos de programas europeos y consolida la cultura de movilidad para quienes cursan Formación Profesional
Víctor RH / G. Gavilán
La Formación Profesional (FP) vive un gran momento. En un escenario educativo donde la internacionalización es marca de identidad, los centros cordobeses participan de la tendencia europea de ofrecer al alumnado experiencias formativas en el extranjero que multiplican su empleabilidad, autonomía y visión del mundo.
En la convocatoria Erasmus+ 2025, Córdoba ha obtenido 21 proyectos de movilidad educativa, una cifra que consolida su presencia en el mapa europeo y sitúa a sus institutos en la senda de las mejores prácticas continentales.
La movilidad se ha convertido en herramienta clave para conectar a la FP con el mercado laboral global, permitiendo que el alumnado adquiera competencias profesionales en contextos reales y multiculturales. Erasmus+ mejora la cualificación técnica y potencia habilidades transversales -idiomas, autonomía, capacidad de adaptación o iniciativa-. Para muchos jóvenes cordobeses, estas experiencias suponen además su primer viaje prolongado al extranjero, un reto que se torna oportunidad y que transforma sus expectativas vitales y profesionales.
Las cifras avalan esta apuesta: miles de estudiantes de grado básico y medio en Andalucía participaron el curso pasado en movilidades europeas, consolidando una cultura de intercambio y cooperación que también se refleja en los claustros, donde el profesorado aprende y comparte buenas prácticas en otros países.
Experiencias semejantes
Esa vocación internacional cobra vida en centros como el IES Fidiana (Córdoba) y el IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), cuyas experiencias ilustran el impacto real del programa. En ambos institutos, el número de participantes ha crecido de forma sostenida: el Fidiana envió el último curso a 12 alumnos de Grado Medio de SMR a Italia y a 4 estudiantes de DAW y Asistencia a la Dirección a Eslovaquia, mientras que el Emilio Canalejo Olmeda movilizó a 11 alumnos de diversos ciclos medios, desde Aceites y Vinos hasta Electromecánica o Instalaciones Eléctricas, todos con destino Italia.
En ambos casos, el abanico de prácticas es amplio y adaptado a cada perfil: talleres mecánicos, bodegas, empresas tecnológicas, despachos profesionales, entidades deportivas o instituciones del ámbito administrativo. Esa diversidad ofrece a los estudiantes una primera inmersión real en el modo de trabajar de otros países, desde la informatización de procesos hasta la atención al cliente o la organización empresarial.
Los dos centros coinciden también en el valor académico y personal del programa. El alumnado regresa con una visión más amplia de su propio sector, un mejor dominio de lenguas extranjeras, mayor autonomía y una madurez que difícilmente habrían adquirido en su entorno habitual. En el IES Fidiana, algunas empresas incluso han ofrecido continuar la colaboración mediante prácticas a distancia tras el regreso del alumnado, fruto del alto nivel de desempeño mostrado. En Montilla destacan la cohesión del grupo y la excelente valoración recibida por parte de las empresas de acogida.
Mirando al próximo curso, ambos institutos trabajan ya en nuevos destinos, la adaptación a la normativa actual y la ampliación de oportunidades para ciclos básicos, medios y superiores. La búsqueda de empresas adecuadas y el acompañamiento al alumnado siguen siendo los principales retos compartidos.
