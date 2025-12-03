Conmemoración del Día de la infancia
Escolares jarotes defienden sus derechos en Parlamento andaluz
El Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Villanueva de Córdoba participa en el 17º Pleno Infantil de Unicef en Sevilla
V. R.
El Parlamento de Andalucía acogió el 17º Pleno Infantil de Unicef, una cita anual que conmemora el 20 de noviembre y reivindica la vigencia de los derechos de niños y niñas. Este encuentro, bajo el lema «Enciéndete por los derechos de la infancia», dio voz a menores de Andalucía, entre ellos un grupo destacado de Villanueva de Córdoba, que acudió en representación de su Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Los escolares jarotes fueron protagonistas en una jornada que busca que los más jóvenes expresen sus preocupaciones y propuestas ante responsables públicos.
En esta edición, trasladaron un decálogo de compromisos centrado en la protección y el ejercicio seguro de sus derechos en el entorno digital, una realidad del día a día y sobre la que quisieron incidir. La sesión fue inaugurada por la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre; el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, Francisco José Mora, y la presidenta de Unicef Comité Andalucía, la cordobesa Claudia Zafra. Esta última felicitó a los jóvenes «por recordarnos que la responsabilidad es compartida y que sus derechos también deben garantizarse en el mundo virtual». Organizado por Unicef Comité Andalucía, con la colaboración del Parlamento y el apoyo de la Aacid, el pleno de este órgano volvió a subrayar la importancia de escuchar a la infancia y reconocer su papel activo en la construcción de una sociedad más justa.
Los jóvenes de Villanueva de Córdoba lo demostraron con voz firme y mirada comprometida durante su intervención.
