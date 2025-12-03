Escolares jarotes defienden sus derechos en Parlamento andaluz

El Parlamento de Andalucía acogió el 17º Pleno Infantil de Unicef, una cita anual que conmemora el 20 de noviembre y reivindica la vigencia de los derechos de niños y niñas. Este encuentro, bajo el lema «Enciéndete por los derechos de la infancia», dio voz a menores de Andalucía, entre ellos un grupo destacado de Villanueva de Córdoba, que acudió en representación de su Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Los escolares jarotes fueron protagonistas en una jornada que busca que los más jóvenes expresen sus preocupaciones y propuestas ante responsables públicos.

En esta edición, trasladaron un decálogo de compromisos centrado en la protección y el ejercicio seguro de sus derechos en el entorno digital, una realidad del día a día y sobre la que quisieron incidir. La sesión fue inaugurada por la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre; el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud, Francisco José Mora, y la presidenta de Unicef Comité Andalucía, la cordobesa Claudia Zafra. Esta última felicitó a los jóvenes «por recordarnos que la responsabilidad es compartida y que sus derechos también deben garantizarse en el mundo virtual». Organizado por Unicef Comité Andalucía, con la colaboración del Parlamento y el apoyo de la Aacid, el pleno de este órgano volvió a subrayar la importancia de escuchar a la infancia y reconocer su papel activo en la construcción de una sociedad más justa.

Los jóvenes de Villanueva de Córdoba lo demostraron con voz firme y mirada comprometida durante su intervención.