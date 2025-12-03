“En el Conservatorio de Danza buscamos el equilibrio entre emoción y técnica”

-¿Qué mejoras se han realizado en el Conservatorio de Danza Luis del Río desde el año pasado?

-Pues actuaciones necesarias. En concreto, se han reparado cubiertas, tejados y juntas para eliminar goteras y humedades; también se han pintado pasillos, escaleras y el patio central, además de limpiar canales y bajantes. Se ha habilitado la nueva sede del AMPA, puesto en servicio la escalera de evacuación y renovado la fontanería de la planta cubierta con una nueva fuente de agua. Asimismo, se han acometido trabajos de mantenimiento en instalaciones como transformador, caldera, ascensor o fontanería, y se ha mejorado el ropero del centro.

-¿Qué objetivos perseguían con las mejoras y cuál ha sido el resultado?

-El propósito principal era erradicar las graves humedades acumuladas y mejorar el aspecto de aulas y zonas comunes. Al tiempo, buscábamos crear mejores condiciones de trabajo para el profesorado y un entorno más seguro y confortable para el alumnado. Todo ello repercute, finalmente, de manera positiva en nuestra enseñanza.

-¿Cómo han influido estas mejoras en el día a día?

-Se han evitado interrupciones de clases por inundaciones y se han reducido riesgos de resbalones. Aunque aún quedan suelos por renovar y persisten las lesiones causadas por el mal estado de los suelos. Lo que perseguimos en todo momento es que la actividad lectiva se desarrolle con algo más de normalidad y seguridad.

-¿Ha cambiado el número o perfil del alumnado este curso?

-El número de matriculados se mantiene estable pese al descenso de la natalidad, algo que no percibimos gracias al impulso de iniciativas como ‘Descubre la Danza’ o las Aulas Abiertas. Este curso contamos con 425 estudiantes: 396 chicas y 29 chicos. En Enseñanzas Básicas sumamos 232 alumnos repartidos entre los cuatro cursos. En Profesionales son 193, distribuidos entre Baile Flamenco y las Danzas Clásica, Contemporánea y Española. La tendencia es similar a otros años: mayoría femenina, creciente diversidad de intereses y un compromiso elevado en ambas etapas.

-¿Qué actividades puede destacar para este curso?

-Realizamos acciones que proyectan la danza y fortalecen la colaboración con instituciones culturales. En el primer trimestre destacan la presentación del curso, el Día del Ballet, el Día del Flamenco y la Semana Cultural. En el segundo trimestre, los Días de la Danza Española y Contemporánea, y la Muestra y el Concurso Coreográfico Provincial. En el tercero llegan Danzabril, el ‘flashmob’ por el Día Internacional de la Danza, colaboraciones con la Orquesta UCO y el Conservatorio Músico Ziryab, además de galas de enseñanzas profesionales y básicas. Todo el año se suman clases magistrales, aulas abiertas, jornadas de puertas abiertas, viajes y asistencia a espectáculos.

-¿Cuáles fueron los principales desafíos del curso pasado?

-En enseñanzas profesionales, la preparación de la segunda Gala de Danzabril y la participación en la pieza ‘Solaz’ con la compañía de Antonio Ruz fueron retos que exigieron trabajo intensivo con maestros y coreógrafos. En enseñanzas básicas, el montaje de ‘Alicia en el País de las Maravillas’ llenó el Gran Teatro y demostró la disciplina y compromiso del alumnado joven. Además, el gran desafío diario para nuestro estudiantado es compatibilizar los estudios obligatorios con la exigente formación en danza. Para nosotros, el reto es acompañarlos, sostener su motivación y evitar abandonos, cuidando su vocación.

-¿Qué nuevos retos afrontan este curso desde su centro?

-Ampliamos la formación en emprendimiento con el alumnado de 5º y 6º en el segundo Congreso de Emprendimiento en Artes Escénicas y nuevas acciones orientadas al acceso al mundo profesional. También profundizamos en el Plan de Convivencia, con candidatura autonómica; impulsamos viajes a otros conservatorios; aumentamos la colaboración con centros artísticos y mantenemos vínculos con compañías de danza del ámbito nacional.

-¿Cómo imagina el futuro del conservatorio?

-Contamos con un profesorado y alumnado muy comprometidos, lo que nos permite pensar en un crecimiento sostenido. Confiamos en ver pronto mejoras estructurales que respondan a las necesidades reales de la danza. Nuestro gran anhelo es la integración plena de las enseñanzas de danza con el régimen general, mediante aulas de excelencia artística, objetivo clave para facilitar la conciliación académica. Aún queda camino por recorrer, pero vamos por la senda correcta.

-¿Qué mensaje daría a los jóvenes bailarines y a quienes aspiran a acceder al centro?

-A nuestro alumnado les diría «enhorabuena» y «felicidades», que sigan adelante con valentía: aunque las salidas profesionales en España son limitadas, la constancia y el trabajo diario siempre ofrecen recompensa. Nunca hay que rendirse; cada trayecto tiene su camino. A quienes desean acceder: «adelante». Aquí encontrarán profesorado apasionado y dispuesto a transmitir amor por la danza.

-¿Cómo describiría el ‘alma’ del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río?

-Es un centro vivo, en continuo cambio y adaptación. Conservamos tradición y patrimonio, pero nos actualizamos mediante el contacto con profesionales de referencia. La pasión por la danza y por Córdoba nos impulsa a combinar trabajo diario y participación en proyectos artísticos, balance complejo; un compendio de enseñanza y aprendizaje en el que buscamos el equilibrio entre la emoción y la técnica. Es muy difícil encontrar ese equilibrio, pues la enseñanza de lo artístico conlleva trabajar desde la emoción, es buscar el equilibrio entre el corazón y la razón.