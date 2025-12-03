Una asignatura optativa conecta al IES La Soledad con Europa y EEUU

El IES La Soledad de Villafranca de Córdoba ha estrenado este curso una asignatura intermodular pionera: la optativa ‘eTwinning’, aprobada por la Junta de Andalucía e impulsada desde la larga trayectoria del centro como centro Erasmus+. La materia nace con una idea clara: trasladar al día a día de las aulas el trabajo colaborativo internacional propio de ‘eTwinning’ -la plataforma educativa europea para proyectos escolares en red- y ampliar así la experiencia más allá de las movilidades puntuales del programa Erasmus+.

La iniciativa se imparte en el curso de 3º de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria), con algo más de 30 estudiantes que la han elegido frente a otras optativas como Robótica o Debate. Disponen, en horario lectivo, de dos horas semanales, durante las cuales preparan contenidos, elaboran presentaciones y desarrollan proyectos compartidos con alumnado de Noruega y Bélgica, socios ya consolidados dentro de la propia plataforma y que les aportan mucho.

El entusiasmo generado ha propiciado, además, el contacto con un instituto de San Diego (Estados Unidos), con el que colaboran a través de la herramienta American Classroom, al no ser ‘eTwinning’ una plataforma abierta a países extracomunitarios. Se trata, por tanto, de una iniciativa que ha gustado y que está en progresión. El profesorado de Inglés coordina la asignatura, aunque la propuesta tiene carácter transversal.

En ella participan los departamentos de Geografía e Historia, Dibujo, Artes, Informática, Orientación y Física y Química, además del propio departamento de Inglés. Esta estructura permite abordar tareas interdisciplinares que incorporan herramientas digitales, uso guiado de inteligencia artificial, diseño gráfico y actividades más manipulativas o creativas, en las que el alumnado con necesidades educativas tiene un espacio especialmente significativo. La dimensión inclusiva se ha convertido, de hecho, en uno de los aspectos más valorados.

Grupo de trabajo

El centro ha organizado igualmente un grupo de trabajo docente, formado por 12 profesores, dedicado a formarse en el uso de la plataforma, los protocolos europeos de protección de datos y las metodologías asociadas a la cooperación escolar internacional. La principal dificultad detectada hasta el momento es la complejidad técnica de ‘eTwinning’, que requiere tiempo, permisos específicos y una curva de aprendizaje considerable.

A pesar de ser su primer año de implantación, el balance es «muy positivo»: los estudiantes están motivados, aprenden desde la práctica y descubren otras culturas y sistemas educativos a través de videollamadas, trabajos conjuntos y presentaciones compartidas. El instituto estudia ya extender la optativa a 4.º de la ESO el próximo curso, dando continuidad a una experiencia que, desde Villafranca, abre las aulas a un mapa educativo mucho más amplio.