Aprender escuela bajo los focos

En Córdoba hay mañanas en las que el timbre del colegio no suena para anunciar un cambio de clase, sino para abrir una puerta distinta: la del Teatro Góngora. Allí comienza ‘Vive el Teatro’, el programa de la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba que invita a los escolares a dejar por un rato el pupitre y asomarse a un territorio donde todo es posible y nada se aprende de memoria: el escenario.

Su propuesta más visible, ‘Vamos al Teatro’, convierte las butacas en gradas de exploración educativa. En noviembre, los más pequeños -de Infantil y del primer ciclo de Primaria- llenaron la sala de este teatro para seguir ‘El Duende de las Emociones’, de la compañía Anabel Veloso, una pieza que juega con el flamenco y la expresión emocional. Junto a esta obra, otros títulos se van sumando a lo largo del curso: aventuras marinas, viajes operísticos, propuestas musicales, versiones reinventadas de clásicos. Cada entrada cuesta dos euros, un pequeño gesto que subraya que la cultura puede ser cercana y de calidad a un módico precio y con algo muy valioso de extra: aprender entreteniendo. Más de cuarenta centros participan en esta experiencia, ocupando las butacas con una mezcla de nervios, risas contenidas y ojos muy abiertos.

La iniciativa se completa con ‘Descubre la danza’, en colaboración con el Conservatorio de Danza

Pero el teatro no se queda en «ir a ver». La ‘Escuela a Escena’ apuesta por otra vía: subir al escenario al alumnado. Durante el mes de junio, los centros preparan sus propias creaciones y las muestran en los centros cívicos municipales. Allí, focos, técnicos y recursos profesionales están a su servicio para que el proceso —el verdadero aprendizaje— se convierta en una vivencia inolvidable. No se busca formar actores, sino dar espacio a la imaginación, fortalecer la expresión individual y grupal, y descubrir que contar una historia exige escucha, responsabilidad compartida y una pizca de valentía para subirse a las tablas.

Resultados

El tercer pilar del programa, ‘Descubre la Danza’, abre un camino que no siempre se enseña en los libros. En colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, el programa lleva a los escolares -sobre todo de los primeros cursos de Primaria- a reconocer el cuerpo como herramienta expresiva. Aquí aprenden que la danza no es solo técnica: es ritmo, coordinación, sensibilidad y, sobre todo, la certeza de que el movimiento también piensa.

En conjunto, ‘Vive el Teatro’ traza un mapa formativo donde la cultura se convierte en experiencia sin discursos grandilocuentes: solo la convicción de que los escolares se atrevan a mirar, imaginar y representar. Porque están ensayando más que una obra; ensayan, aprenden, disfrutan y viven.