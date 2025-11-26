"Queremos avanzar en la competencia digital del profesorado"

-¿Qué líneas de trabajo quiere priorizar?

-El CEP siempre ha sido una institución fuerte y referente en la formación del profesorado gracias a las personas que han ido pasando por aquí y a la gran labor realizada desde la dirección por mis antecesores. Igualmente, me gustaría destacar el apoyo incondicional del actual equipo directivo, sin ellos no hubiera sido posible iniciar este nuevo reto. Mi prioridad en esta nueva etapa es seguir construyendo un CEP que combine excelencia técnica y humanidad. Concibo esta nueva etapa desde el liderazgo pedagógico y emocional. Quiero priorizar tres líneas: acompañamiento en profundidad a los centros, reforzando y empoderando la figura de la asesoría de referencia como puente estable, accesible y confiable, trabajo colaborativo, horizontal y sistemático del Equipo Técnico de Formación, y un CEP emocionalmente sostenible, un espacio amable para aprender y trabajar. En definitiva, poner el acento en la cercanía, el rigor técnico y la construcción de un clima profesional que inspire.

-¿Qué cambios o mejoras considera necesarios en la formación del profesorado de la provincia?

-Creo que necesitamos avanzar hacia procesos formativos más estables y sostenidos en el tiempo, capaces de acompañar al profesorado en la transferencia de la formación a la práctica en el aula. Las acciones aisladas informan, pero rara vez transforman. Para poder conseguir esto, ponemos el enfoque en las formaciones en centros y grupos de trabajo, porque son las modalidades que mejor conectan con la identidad, la realidad y el ritmo de cada equipo docente. Sin dejar atrás una formación más personalizada construida a través de itinerarios profesionales, no solo cursos sueltos. Toda esta formación debe estar fundamentada en evidencias y en la práctica reflexiva, donde el profesorado pueda observarse, compartir, analizar lo que funciona y tomar decisiones informadas. Del mismo modo, no podemos olvidarnos de una mayor contextualización de la formación, porque no todos los centros ni todos los docentes están en el mismo punto.

-¿Cómo va a fortalecer la coordinación entre el CEP y los centros educativos?

-Empezando por la presencia, por estar cerca de los centros en los momentos en que más lo necesitan. La estructura establecida en Andalucía para la formación docente reconoce que los centros deben tener un referente claro, mi intención es fortalecer esa figura. Para lograrlo planteamos visitas más sistemáticas y estructuradas, un nuevo sistema de detección de necesidades formativas de los centros y del profesorado, reuniones periódicas con equipos directivos y responsables de formación, un Plan de Acogida y Anidamiento de nuestro CEP para las asesorías noveles que garantice continuidad cuando haya cambios en el equipo, una comunicación institucional clara, multicanal y accesible y uso de la tecnología y de la IA como apoyo.

-¿Qué papel cree que debe jugar la digitalización en la formación docente de este curso?

-Este curso queremos avanzar en tres direcciones; fortaleciendo la competencia digital del profesorado, no solo a nivel instrumental, sino también en términos de seguridad, ética y didáctica, acompañando en el uso pedagógico de la IA, explorando herramientas que permiten personalizar la enseñanza para atender la diversidad de nuestras aulas, e integrar la IA en la propia gestión del CEP, con iniciativas como la asesoría digital de formación, que permitirá resolver dudas, ofrecer orientaciones normativas y facilitar la labor de las asesorías.

-¿Qué iniciativas de innovación educativa le gustaría impulsar?

-Creo que la innovación no es solo incorporar novedades, sino profundizar en prácticas que mejoran el aprendizaje del alumnado y ayudan al profesorado a crecer profesionalmente. En este sentido, me gustaría consolidar las comunidades de aprendizaje, que son un motor de transformación en los centros, las redes del profesorado como herramientas para el intercambio de buenas prácticas y la difusión pública de experiencias a través de nuestra revista digital e-CO. Me gustaría que se consolidara el proyecto de investigación sobre el estudio del patrimonio cultural, artísticos, natural e histórico de nuestro CEP en el que estamos inmersos e impulsar la dimensión europea tanto de los centros de nuestro ámbito como de nuestro CEP.

-¿Qué proyectos provinciales o colaborativos considera fundamentales para este curso?

-Resultan especialmente relevantes los proyectos de convivencia, igualdad e inclusión, que responden a las necesidades más detectadas por los centros. También los planes de transformación digital educativa y de competencia digital docente, en los que estamos trabajando con los centros, otros CEP de Andalucía y los servicios centrales de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Considero fundamental, igualmente, la colaboración con el Servicio de Inspección y con la Orientación Educativa, así como también veo imprescindible el refuerzo del vínculo con la Universidad de Córdoba, especialmente en investigación educativa, innovación y prácticas del alumnado universitario.

-¿Qué le gustaría alcanzar a medio plazo como directora?

-Sueño con un CEP que sea reconocido no solo por la calidad y la variedad de su oferta formativa, que ya lo es, sino por su identidad humana, profesional y transformadora, quiero que seamos: un CEP referente en Andalucía, por su rigor técnico, claridad organizativa y coherencia interna, un CEP que cuida, aunque reseñar que este objetivo se está consolidando, debido a la calidad humana y profesional de las personas con la que contamos en el CEP Córdoba, un CEP inclusivo, que abrace la diferencia y arrope todas las personas que nos visiten, un CEP innovador, un CEP conectado y un CEP que deje huella, porque ha contribuido mejorar la vida de los centros, de los docentes, y en última instancia la del alumnado