Convocatoria
La Junta lanza un programa sobre arte y educación
Córdoba
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto la convocatoria para que los centros públicos se inscriban en el Programa Andaluz de Arte y Educación, una iniciativa que pretende estrechar los vínculos entre el sistema educativo y el ecosistema cultural de la comunidad.
El alumnado que participe podrá desarrollar propuestas vinculadas al contexto de su centro y de su entorno, entre las que podrán incluir intervenciones artísticas, proyectos de mediación cultural, actividades escénicas o audiovisuales y trabajo directo con artistas y agentes culturales. La convocatoria está abierta hasta mañana, día 27 a centros de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Educación Especial y FP.
