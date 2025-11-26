El IES Averroes respalda el uso universal de la lengua de signos

La lengua de signos ha dejado de ser una herramienta reservada solo para especialistas para convertirse en un verdadero motor de inclusión, convivencia y transformación educativa. En el IES Averroes de Córdoba, este idioma viso-gestual no solo se enseña: se vive. Ha cambiado la forma en que el alumnado se relaciona, ha acercado a familias enteras a nuevas formas de comunicación y ha impulsado un modelo de escuela donde la diversidad no es un reto, sino una oportunidad. Desde festivales signados hasta aulas adaptadas en braille, el centro ha construido una cultura que entiende que comunicar es mucho más que hablar.

Todo comenzó hace seis años, según cuenta Balbi Armenta, responsable de Lengua de Signos en el centro, cuando decidieron incorporar la asignatura como optativa en primero de ESO. No surgió por casualidad, en el departamento de ciclos formativos, se imparte el ciclo de Mediación Comunicativa, donde la LSE (lengua de signos española) forma parte del currículo. «Durante algunas guardias con alumnado, junto con mi compañera observamos que, si dedicábamos ese tiempo a enseñar algunos signos, los estudiantes mostraban interés», afirma esta profesora. Y aquello encendió la chispa que llevaría a la implantación oficial de la asignatura.

El éxito fue inmediato. La aceptación en primero de la ESO llevó al centro a ampliarla también a segundo, consolidando un recorrido que hoy cuenta con un grupo en primero y dos en segundo. La demanda, sin embargo, supera con mucho la capacidad: «Si siguiéramos todas las solicitudes, tendríamos dos grupos en cada curso, pero no podemos asumirlo», asegura Balbi.

La elección de mantener la materia únicamente en primero y segundo también mantiene una razón pedagógica. El alumnado más joven muestra un progreso más rápido y sólido en la adquisición de una lengua nueva. En tercero y cuarto, explican, las optativas están más orientadas al itinerario que cada estudiante elige para su futuro académico.

Aprendizaje de lengua de signos en el IES Averroes. / Córdoba

La metodología es uno de los pilares del éxito. Las clases funcionan con trabajos por proyectos y aprendizaje servicio, combinando el aprendizaje del vocabulario signado con estrategias de producción e interpretación semejantes al ‘speaking’ y ‘listening’ de una lengua extranjera. La enseñanza se apoya en tecnologías digitales: portátiles, pizarras interactivas o materiales audiovisuales, que resultan imprescindibles para trabajar un idioma visual y gestual.

Pero la transformación trasciende el aula. El IES Averroes ha ido modificando su entorno físico para favorecer la accesibilidad comunicativa: señalización en lengua de signos, pictogramas y braille y actividades culturales signadas, además de mantener relación con asociaciones como la ONCE, que les permite convivir con realidades diversas.

Positivo para la convivencia

La repercusión en la convivencia ha sido, según explican, «una auténtica revolución». El alumnado con diversidad auditiva puede comunicarse con sus compañeros de manera más igualitaria, y muchas familias han encontrado en esta materia una vía inesperada para comunicarse con padres, madres o abuelos que están perdiendo audición. El impacto emocional también es profundo, la lengua de signos ha permitido generar espacios de respeto, tolerancia, equidad y reconocimiento de a identidad sorda. Ha abierto puertas dentro y fuera del centro, creando puentes intergeneracionales y convirtiendo al IES Averroes en un laboratorio cotidiano de inclusión real.