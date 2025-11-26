Educación abre la convocatoria de la séptima Ciberliga de la Guardia Civil

La Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado ha publicado la séptima edición de la Liga de Retos en el Ciberespacio, un competición educativa en materia de ciberseguridad, organizada por la Guardia Civil y dirigida a centros andaluces sostenidos con fondos públicos que impartan 4º de ESO.

La iniciativa forma parte de las actuaciones contempladas en el Plan para la Educación Digital y busca reforzar entre el alumnado el uso seguro, responsable y ético de las tecnologías, en línea con las competencias digitales establecidas en la Lomloe y con la normativa vigente en protección de datos.

La Ciberliga tiene como objetivo concienciar al alumnado sobre los riesgos del uso inadecuado de internet y de las nuevas tecnologías, mejorar su actuación en entornos digitales y contribuir a la prevención de problemas de convivencia como el acoso escolar.

Podrán optar a este edición todos los centros públicos andaluces que impartan 4º de ESO. Para participar, cada centro debe enviar la solicitud oficial, designar una persona responsable como enlace con la organización e incluir la actividad en una de las líneas de actuación del Plan de Actuación Digital del centro. Los solicitudes recibidas entrarán en un sorteo, que determinará los centros seleccionados hasta llegar al cupo máximo de 215, de los cuales 20 serán de Córdoba. Los centros podrán presentar entre 1 y 10 equipos, compuestos por 3 o 4 estudiantes de 4º de ESO, preferentemente mixtos. La competición se estructurará en dos fases, una modalidad ‘on line’ clasificatoria en la que los tres mejores equipos de Andalucía pasarán a la fase final, y esta fase final presencial en Aranjuez, en la Academia de Oficiales y el Centro Universitario de la Guardia Civil, donde participarán los clasificados de cada comunidad autónoma.