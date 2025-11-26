Córdoba alza la voz en los centros de enseñanza contra la violencia machista

En los centros educativos de Córdoba, el 25N se ha convertido en una jornada de reflexión profunda y de acción colectiva frente a la violencia contra las mujeres. Las aulas, los patios y los pasillos se han transformado en espacios donde cuestionar estereotipos, visibilizar desigualdades e impulsar la conciencia crítica.

En el marco de las redes de igualdad del Distrito Sur y Poniente Sur, centros de enseñanza de Córdoba capital han desarrollado campañas y dinámicas para sensibilizar al alumnado sobre los discursos de odio en internet. Se ha trabajado en la campaña Tu voz cuenta: Redes libres de odio, fomentando la creación de productos digitales colectivos y elaborando decálogos sobre buen trato en las redes. También se organizó una marcha desde la plaza del Mediodía hasta la plaza de la Red de Igualdad. Las jornadas incluyeron coreografías y actuaciones artísticas. En otros centros también han trabajado la temática Enredad@s contra el odio, con concentraciones, lectura de manifiesto redactado por alumnado y construcción de muros simbólicos.

Por otro lado, los centros educativos del Distrito Sureste, que conforman el Foro de Género, participaron en una marcha silenciosa por el barrio, seguida de un acto comunitario con más de 500 chicos y chicas en torno al valor del cuidado, la igualdad y la colaboración entre alumnado, docentes y familias. El acto central contó con una diana humana de colores formada por círculos concéntricos, donde cada centro aportaba un color y un lema: rojo («El latido del cuidado»); rosa («Cuidarnos es vivir»); violeta («Gobernar para cuidar»); azul claro («Del consumo al cuidado») y verde («Somos tierra que respira»). Como culminación, alumnado de ESO del IES Fidiana ofreció una actuación musical.

El profesor Pablo José Medina, con alumnos del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez. / Córdoba

Concurso de los CEP

Dentro de las actividades por el 25N ha estado también el 19º Concurso de Hiperrelato Breve contra la Violencia de Género, organizado por los Centros del Profesorado Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo y Priego-Montilla, en el que han sido premiados estudiantes de muchos colegios e IES, entre ellos el CEIP Hernán Ruiz de Córdoba, que obtuvo el primer premio con su creación ilustrada Miradas de Colores. El alumnado del aula específica, conocido como Increíbles, interpretó su composición, acompañados por la guitarra eléctrica de José Luis Barquero Hidalgo.

Por su parte, por la programación del 25N, el IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, coordinado por Pablo José Medina Contreras, llevó a cabo un acto para mantener viva la memoria de las mujeres asesinadas y reflexionar sobre la igualdad efectiva. El acto incluyó debates en español, francés e inglés sobre si es posible alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, recitación de poesía por el alumnado, acompañada de música, y un homenaje especial donde se nombró a cada mujer asesinada por violencia machista, convirtiendo sus nombres en un acto de memoria y reconocimiento. Otro conjunto de actividades se desarrollaron en el CEIP La Guijarrosa, incluyendo análisis de cortos y trabajo con cuentos en torno a la igualdad; un mural colaborativo titulado ‘Que nadie te quite la sonrisa’, para homenajear a las mujeres asesinadas; un trabajo musical y un acto de centro, donde se interpretó una canción y se leyó un manifiesto.