Quinta edición
Concurso de felicitaciones navideñas en Andalucía
Está dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, quienes podrán enviar sus participaciones hasta el 12 de diciembre a las 14.00 horas
Córdoba
El Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, en Málaga, celebra la quinta edición de su ya tradicional Concurso de Felicitaciones Navideñas, organizado por la Fundación Díaz Caballero.
Este museo, considerado el mayor del mundo en su especialidad, cuenta con más de 100 belenes y dioramas y 2.000 figuras exclusivas.
El concurso navideño está dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, quienes podrán enviar sus felicitaciones hasta el próximo 12 de diciembre a las 14.00 horas. Los trabajos seleccionados recibirán premios tecnológicos: un ordenador portátil para el quede en primer lugar, una ‘tablet’ para el segundo lugar y un reloj digital para el participante que quede en tercera posición.
