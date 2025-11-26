27 alumnos de Córdoba compiten en las octavas Olimpiadas de FP

La provincia de Córdoba participará con 27 estudiantes procedentes de 14 centros educativos en el octavo Campeonato AndalucíaSkills, las conocidas Olimpiadas de Formación Profesional, que se celebran del 24 al 28 de noviembre en Jaén. En total, 180 jóvenes andaluces demostrarán sus capacidades en este encuentro, organizado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para poner en valor el talento y la inserción laboral de la FP.

El alumnado cordobés competirán en 18 modalidades distintas. Participan centros de la capital, como los institutos Zoco, Maimónides, Galileo Galilei, El Tablero, Gran Capitán, Medina Azahara o el CES Lope de Vega, y de municipios como Bujalance, Benamejí, Montilla, Lucena, Palma del Río, Fuente Palmera o Castro del Río. El campeonato se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, que por primera vez acoge estas pruebas, con un pabellón de más de 10.000 metros cuadrados destinado a las competiciones y el auditorio Guadalquivir reservado para los actos de inauguración y clausura. Para su desarrollo, la Consejería cuenta con la colaboración de 95 empresas que aportarán recursos y equipamiento.

Los ganadores representarán a Andalucía en Spainskills 2026, que se celebrará en Madrid. Desde allí podrán dar el salto a las citas europeas y mundiales. Andalucía llega a esta edición avalada por sus buenos resultados, fue la comunidad con más medallas en 2024 y obtuvo distinciones en los campeonatos europeos y mundiales.