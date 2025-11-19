Lourdes, Alba y Mª Jesús quedan finalistas en la fase provincial de monólogos ‘Las que contarán la ciencia’

La ciencia también se cuenta, se interpreta y se siente. La semana pasada en Córdoba, nueve alumnas de entre 9 y 17 años demostraron que también puede contarse y emocionar desde une escenario. Lo hicieron en la final provincial del certamen de monólogos divulgativos ‘Las que contarán la ciencia’, un encuentro impulsado por la Universidad de Córdoba para dar voz y espacio a las jóvenes que se atreven a explicar el mundo con rigor, creatividad y una pasión que desbordó el auditorio.

Biología, geología, astronomía, filosofía, el paso del tiempo o las formas de medirlo fueron solo algunos de los universos que recorrieron las participantes, capaces de convertir conceptos complejos en historias cercanas y vibrantes. Porque divulgar, lo demostraron una a una, es comprender, sentir y ser capaz de transmitirlo.

En una final marcada por el talento, el jurado -compuesto por José Manuel García Fernández, de la Subcomisión de Divulgación Científica de la UCO, y las investigadoras Aurora Ramírez Quesada y Ana Andreu Méndez- reconoció el trabajo de tres jóvenes que destacaron por su claridad, su creatividad y su manera de conectar con el público: Lourdes García Salguero, del colegio FEC Sagrada Familia de Córdoba; Alba Carmona Lara, del IES Ulia Fidentia (Montemayor) y María Jesús Segura Crespo, del IES Trassierra de Córdoba. Las tres representarán a Córdoba en la final regional el 12 de diciembre y se enfrentarán a las ganadoras de Jaén, Sevilla, Granada y Almería. El certamen ha reunido en esta edición a 47 alumnas de 11 centros educativos, todas ellas con una misma motivación: atreverse a contar la ciencia desde su mirada, su curiosidad y su propia voz. Durante el encuentro, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, felicitó a las participantes por «regalar su tiempo, su esfuerzo y su compromiso».

Al final de la jornada, quedó claro que le futuro de la divulgación científica no solo será prometedor, también será femenino.