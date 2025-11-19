Solidaridad en el IES Grupo Cántico

El Parque de la Asomadilla se convirtió hace unos días en el punto de encuentro de una comunidad unida por una causa común: apoyar la investigación sobre la leucemia infantil. Allí, el IES Grupo Cántico de Córdoba celebró su carrera solidaria ‘La Vuelta al Cole’, organizada por el departamento de Educación Física - con Luis Vidal de Torres y Ángel Martínez al frente- en colaboración con la Fundación Uno entre Cien Mil.

Durante las semanas previas, el centro llevó a cabo un proceso de sensibilización con el alumnado y sus familias, cuya implicación permitió reunir donaciones destinadas íntegramente a la investigación. Este trabajo previo convirtió la actividad en mucho más que una cita deportiva: se transformó en una experiencia de aprendizaje y solidaridad compartida.

La jornada comenzó con dos intervenciones especialmente emotivas. El jefe de estudios de este IES, Juan Antonio Gavilán, y el profesor de Lengua, Jesús Cabello, expusieron al alumnado la importancia de la investigación científica para mejorar la supervivencia de los niños y niñas que padecen leucemia.

Algunos de los ganadores en unas pruebas con carácter solidario. / CÓRDOBA

Por su parte, el director del centro, Rafael González, destacó la implicación del profesorado y del alumnado en iniciativas que encarnan los valores del proyecto educativo del IES Grupo Cántico.

A partir de ahí, se sucedieron las carreras de 1º a 4º de la ESO, vividas con entusiasmo y espíritu deportivo, y se entregaron medallas a los tres primeros clasificados de cada nivel, en categorías masculina y femenina.

Más allá de la competición, la jornada se convirtió en un espacio de convivencia, emoción y compromiso. Con actividades como esta, el IES Grupo Cántico reafirma su apuesta por una educación en valores que trasciende el aula y que conecta directamente al alumnado con realidades que requieren empatía, compromiso y conciencia social, demostrando que la solidaridad puede aprenderse. Este IES remarca que cada gesto cuenta para seguir apoyando la investigación de una enfermedad que afecta a tantos niños y niñas.

Más información sobre la Fundación Uno entre Cien Mil y su labor en https://lavueltaalcolesolidaria.org.