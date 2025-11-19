Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evento celebrado en el CES Lope de Vega

El segundo Hackathon Córdoba 2025 impulsa talento e innovación

Estudiantes de distintos centros de enseñanza trabajan en equipos multidisciplinares para resolver retos reales vinculados a los ODS

Celebración del Hackaton

Celebración del Hackaton / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Córdoba

Un centenar de alumnos del CES Lope de Vega, CDP María Inmaculada, Salesianos Córdoba, CES Ramón y Cajal y Zalima se reunieron en el CES Lope de Vega para participar en el segundo Hackathon Córdoba 2025, organizado por Andalucía Emprende, poniendo a prueba sus habilidades emprendedoras y creatividad ante retos reales vinculados a los ODS. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, participó en el acto de inauguración y destacó la importancia de acercar el emprendimiento a las aulas.

Los 20 equipos miltidisciplinares contaron con la guía de mentores de Andalucía Emprende. El encuentro estuvo dirigido al alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.

TEMAS

