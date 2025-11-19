El segundo Hackathon Córdoba 2025 impulsa talento e innovación

Un centenar de alumnos del CES Lope de Vega, CDP María Inmaculada, Salesianos Córdoba, CES Ramón y Cajal y Zalima se reunieron en el CES Lope de Vega para participar en el segundo Hackathon Córdoba 2025, organizado por Andalucía Emprende, poniendo a prueba sus habilidades emprendedoras y creatividad ante retos reales vinculados a los ODS. El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, participó en el acto de inauguración y destacó la importancia de acercar el emprendimiento a las aulas.

Los 20 equipos miltidisciplinares contaron con la guía de mentores de Andalucía Emprende. El encuentro estuvo dirigido al alumnado de segundo curso de ciclos formativos de grado superior.