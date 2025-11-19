La Policía Nacional intensifica la prevención contra el acoso escolar

La Policía Nacional ha presentado en el CEIP Mediterráneo de Córdoba el nuevo despliegue del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, que a lo largo de este curso intensificará la lucha contra el acoso escolar en numerosos centros públicos y privados de Córdoba.

Se trata de una acción que cada curso adquiere más relevancia dentro de la comunidad educativa, dada la preocupación creciente por la convivencia y el uso seguro de los entornos digitales, señala la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

En la presentación estuvieron presentes la comisaria principal, jefa provincial de la Policía Nacional en Córdoba, María Dolores López, junto al delegado de Participación Ciudadana, Luis Toribio, así como la directora del CEIP Mediterráneo, María Josefa Matas. La presentación sirvió para poner en común el funcionamiento del programa y reforzar los lazos de cooperación entre los centros y la Policía Nacional. El programa de la Policía Nacional incluye charlas y asesoramiento técnico en temas como ciberacoso, consumo de drogas, violencia de género, delitos sexuales, bandas juveniles, delitos de odio o seguridad vial. Solo en el pasado curso se realizaron 498 actuaciones formativas y otras 25 actividades complementarias dentro de este plan.

La iniciativa también incorpora recursos como la web ciberexperto.org, así como un concurso de cortos contra el acoso escolar. La participación es voluntaria y puede solicitarse en plandirector.cordoba@correo.gob.es o a través de las delegaciones de Participación Ciudadana.