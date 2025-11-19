Lola Marqués Avilés: "Lo que más necesitan los niños de hoy es que les dejemos ser niños"

Es logopeda, maestra y escritora de literatura infantil. ¿Qué le impulsó a escribir cuentos infantiles?

Escribir me ha gustado de siempre. Escribía relatos y mi madre siempre me animaba a seguir escribiendo, pero veía complicado publicar en papel. EN 2020, cuando mi pequeña no tenía aún dos años, me decidí a hacer ese sueño realidad. Mientras ella jugaba o le daba el pecho, yo dibujaba, escribía. Me hacía ilusión que uno de los cuentos que tuviera mi hija fuera el de su madre. Tuve apoyo de las personas que tenía a mi alrededor, pero la que más me instó a hacerlo, sin duda, fue ella.

¿Qué le llevó a dar el paso de la intervención educativa y el relato literario?

Siempre me ha gustado crear mis propios materiales para mis pacientes y alumnos, así que ¿por qué no crear algo que me ayudara en mi trabajo y que además suscitara esa emoción que siempre busco en el aprendizaje? Los cuentos nos ofrecen miles de posibilidades para fomentar la escucha activa, compresión, vocabulario, iniciación a la lectura, comprensión oral o narración. Ver las caras de ilusión de los pequeños y pequeñas, que las familias me digan que se ha convertido en uno de los favoritos antes de ir a dormir, me dice que estoy en el camino correcto.

Ha publicado su segundo cuento, ‘La vaca Mu’. ¿De qué trata y qué mensaje quería transmitir?

El cuento va de una vaca llamada Mu, a la que llamarse así, le ocasiona problemas. Nuestra amiga vaca a veces se siente triste, enfadada... Tiene que tomar decisiones importantes mientras le pasan una serie de peripecias que nos harán reír. El cuento pretende transmitir la importancia de la amistad, resolución de conflictos, resiliencia e importancia de la buena comunicación.

¿Qué papel juega la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje?

La literatura infantil nos permite jugar con el texto y las imágenes para llamar la atención del niño y aprender vocabulario, favorecer la compresión y expresión o comenzar a trabajar el principio de la lectoescritura. Y ¿cómo se hace esto?, pues cuando leemos, haciéndolo despacio, dando la entonación adecuada y poniendo voces a los personajes. Aprovechando las onomatopeyas. Haciendo síntesis de lo que se va leyendo, no hay que esperar al final, se puede ir preguntando sobre lo que está leyendo para ver si lo está entendiendo. También es importante aprovechar para enlazar con alguna experiencia de su vida, por ejemplo, imaginemos que queremos que aprendan la palabra «pasto», podemos relacionarlo con algo que hayan vivido. «¿Recuerdas cuando fuimos al campo que había mucha hierba y vimos a una vaca comiendo? Pues eso es el pasto». Y también aprovechar las imágenes no solo para aprender vocabulario, sino para aprender lectoescritura: la conciencia fonológica. Decirles que busquen dibujos que tenga x número de sílabas o un dibujo que empiece por x, que acabe por tal... La conciencia fonológica a menudo se olvida y es un factor fundamental.

A menudo se habla de la importancia de leer desde edades tempranas. Pero ¿cómo puede una familia fomentarla la lectura sin convertirlo en una obligación?

Primero, haz que les cause emoción, que la lectura sea un momento de compartir y crear vínculos. Que sean ellos quienes elijan el cuento. Demos también el ejemplo sentándonos con ellos, cojamos los cuentos y narrémoslos. También es importante dejar los libros a su alcance, aunque no sepan leer. Verás cómo acuden a ellos y harán como que leen, formando oraciones que se parecen a lo que recuerdan del relato. Y comparte la lectura con ellos, no les dejes enfrentarse solos a una página de lectura cuando están aprendiendo.

Mañana es el Día de la Infancia. ¿Qué cree que es lo que más necesitan los niños hoy en día?

Por un lado, lo que más necesitan es que les dejemos ser niños. Les hemos arrebatado la infancia. Ahora un niño o niña de 8 años apenas juega a juegos tradicionales que no tengan que ver con pantallas. Un niño debería jugar más horas sin tener un móvil o un videojuego de por medio. El juego parece algo sin sentido, pero es una forma de que los niños entiendan el mundo que les rodea. Gracias al mismo desarrollan habilidades cognitivas, motrices, sociales, emocionales. Por otro lado, los niños necesitan urgentemente que los adultos les brindemos nuestra atención. Los cuentos nos pueden brindar ese espacio tan necesario para establecer esos vínculos madre/padre-hija/o que son primordiales en el desarrollo del niño.

¿Dónde pueden seguirse sus trabajos?

En Instagram, Facebook, Youtube o Linkendin. En estas redes sociales comparto mis conocimientos de forma gratuita, herramientas y actividades que padres y maestros pueden usar, así como solventar dudas que los seguidores me plantean. Pueden buscarme bajo el nombre de @logopedia_y_educacion.