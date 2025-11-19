El IES Gran Capitán y el CES Lope de Vega brillan en el certamen ‘Ciencia en acción’

La ciencia tiene algo de viaje y de desafío, de curiosidad que empuja a mirar más allá del libro y del aula. En Córdoba, todo eso se ve reflejado en los pasillos de varios centros educativos que, año tras año, demuestran que en investigación un adolescente puede analizar un problema real con el mismo rigor que un investigador veterano si cuenta con la metodología, el acompañamiento y la motivación adecuados. Este noviembre, esa manera de entender la educación ha vuelto a resonar con fuerza en Onda (Castellón), donde se ha celebrado la final nacional del Certamen Iberoamericano ‘Ciencia en Acción’. Allí, Córdoba ha destacado, brillado y regresado con varios premios.

Dos alumnos del CES Lope de Vega de Córdoba obtuvieron el primer premio ‘ex aequo’ con un proyecto tan creativo como riguroso: ‘Impacto del tabaco en la capacidad pulmonar. Una propuesta innovadora de medición mediante ‘Scratch’ y el uso del ‘Respiron’. Un trabajo que combina programación, salud e investigación biomédica y que nace de la asignatura de Jóvenes con Investigadores, una materia propia del centro que permite a los estudiantes diseñar sus propios proyectos, trabajar con metodologías experimentales y presentarlos a convocatorias científicas reales. Desde el CES Lope de Vega celebran este reconocimiento como «un importante reconocimiento al esfuerzo, la capacidad de trabajo y la pasión por la ciencia de nuestros estudiantes», en un año en el que incluso está pendiente de confirmarse si podrán acudir a la final internacional del certamen.

Tutoría de Marcos Naz

También destacó por tercer año consecutivo en este certamen la fuerza científica del IES Gran Capitán de Córdoba. Su Fábrica de Ideas e Inventos volvió a convertirse en uno de los focos de atención del concurso: de los 55 proyectos que lograron acceder a la final presencial, seis procedían de este IES del barrio de Fátima, lo que lo situó como el centro con mayor representación de toda España. 22 alumnos del centro en total fueron llamados hasta en cinco ocasiones para recoger premios en el escenario, acompañados por el docente que coordina todo, Marcos A. Naz, criado en el propio barrio de Fátima y que lleva más de diez años impulsando esta manera de investigar en las aulas. Entre los galardones, el proyecto ‘La química de los olores de antaño’, en el que Pablo, estudiante de 2º de Bachillerato, rescató recetas antiguas de perfumes a partir de libros históricos, o la investigación de Julia, Paula y Juan, sobre un método para recuperar los filtros de las jarras purificadoras usando materiales sencillos. Ambos trabajos recibieron menciones de honor en Laboratorio de Química. También fue premiada la obra teatral científica ‘Las pantallas que robaron la infancia’, diseñada y representada por alumnos de 4º de la ESO y del programa Erasmus FAB-IDI, que reflexiona sobre cómo las pantallas han desplazado el juego tradicional y la creatividad manual.

Alumnos y docentes del IES Gran Capitán y del CES Lope de Vega, junto a los del IES Martín Rivero. / CÓRDOBA

Temas muy prácticos

Otro de los trabajos confirmó la importancia del trabajo en red, un premio obtenido junto al IES Martín Rivero, de Ronda, sobre cómo darle una aplicabilidad en los IES al medicamento Betadine cuando caduca, ya que suele tirarse al pasar su fecha de caducidad. Por otro lado, los IES Gran Capitán y Martín Rivero recogieron a su vez el primer premio obtenido, de manera conjunta en la edición anterior, por el diseño de un método para eliminar las colillas de los cigarrillos mediante la fabricación de ladrillos a base de micelio de setas, en la categoría de Biología.