Festival internacional en Rabat
La ESAD de Córdoba triunfa en el Fiesad 2025 con la obra ‘Tiresias’
La pieza teatral, creada por la profesora Lola Botello, es representada por once alumnos
La escena mundial se ha rendido ante la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba en el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (Fiesad) 2025.
Un grupo de once alumnos, bajo la dirección de la profesora y actriz Lola Botello, conquistó al jurado con ‘Tiresias’, obra que combina tradición y reflexión contemporánea, y que le valió a Lola Botello el premio a la mejor dirección.
El montaje, creado por Joan Espasa, Carlota Ferrer y José Manuel Mora, pone en el centro la figura del adivino ciego Tiresias, recorriendo obras clásicas como ‘La Odisea’, ‘La Metamorfosis’ o las tragedias de Edipo y Antígona, y reinterpretando su mensaje para denunciar la ceguera del poder y el desprecio por la sabiduría de los mayores.
Durante el festival, celebrado en Rabat del 31 de octubre al 5 de noviembre, los alumnos participaron en talleres y clases magistrales, compartiendo experiencias con compañeros de escuelas de varios continentes y enriqueciendo su formación artística en un entorno internacional único.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- Archivada la denuncia de la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba por acoso laboral
- El presidente de Emacsa reclama al PSOE que 'no mienta' sobre la limpieza en los imbornales de la ciudad
- Los cernícalos condicionan la nueva zona verde del Campo Santo de los Mártires en Córdoba
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento