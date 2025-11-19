La ESAD de Córdoba triunfa en el Fiesad 2025 con la obra ‘Tiresias’

La escena mundial se ha rendido ante la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba en el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático (Fiesad) 2025.

Un grupo de once alumnos, bajo la dirección de la profesora y actriz Lola Botello, conquistó al jurado con ‘Tiresias’, obra que combina tradición y reflexión contemporánea, y que le valió a Lola Botello el premio a la mejor dirección.

El montaje, creado por Joan Espasa, Carlota Ferrer y José Manuel Mora, pone en el centro la figura del adivino ciego Tiresias, recorriendo obras clásicas como ‘La Odisea’, ‘La Metamorfosis’ o las tragedias de Edipo y Antígona, y reinterpretando su mensaje para denunciar la ceguera del poder y el desprecio por la sabiduría de los mayores.

Durante el festival, celebrado en Rabat del 31 de octubre al 5 de noviembre, los alumnos participaron en talleres y clases magistrales, compartiendo experiencias con compañeros de escuelas de varios continentes y enriqueciendo su formación artística en un entorno internacional único.