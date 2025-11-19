Edición 2026
Convocados los Premios Ejército de Tierra para escolares
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de los Premios Ejército de Tierra en su edición correspondiente a 2026. En esta edición, se convocan solo para la disciplina de enseñanza escolar.
Los Premios Ejército, en su disciplina de enseñanza escolar, tienen por objeto propiciar el conocimiento, por parte de los centros de enseñanza y, en particular, por parte de los jóvenes, de las múltiples actividades de las Unidades del Ejército de Tierra, de los valores que atesoran y de la historia y cultura militar. Podrán optar a los Premios Ejército 2026, en la disciplina de enseñanza escolar, los centros docentes públicos y privados (concertados y no concertados) de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP ubicados en territorio nacional, tanto de educación ordinaria como especial.
Las personas o entidades interesadas en participar pueden presentar la solicitud hasta el día 22 de enero en https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/premios-ejercito/2019/1_bases_reguladoras.pdf.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- Archivada la denuncia de la exdirectora del Museo Arqueológico de Córdoba por acoso laboral
- El presidente de Emacsa reclama al PSOE que 'no mienta' sobre la limpieza en los imbornales de la ciudad
- Los cernícalos condicionan la nueva zona verde del Campo Santo de los Mártires en Córdoba
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento