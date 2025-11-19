Convocados los Premios Ejército de Tierra para escolares

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de los Premios Ejército de Tierra en su edición correspondiente a 2026. En esta edición, se convocan solo para la disciplina de enseñanza escolar.

Los Premios Ejército, en su disciplina de enseñanza escolar, tienen por objeto propiciar el conocimiento, por parte de los centros de enseñanza y, en particular, por parte de los jóvenes, de las múltiples actividades de las Unidades del Ejército de Tierra, de los valores que atesoran y de la historia y cultura militar. Podrán optar a los Premios Ejército 2026, en la disciplina de enseñanza escolar, los centros docentes públicos y privados (concertados y no concertados) de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y FP ubicados en territorio nacional, tanto de educación ordinaria como especial.

Las personas o entidades interesadas en participar pueden presentar la solicitud hasta el día 22 de enero en https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/premios-ejercito/2019/1_bases_reguladoras.pdf.