El Colegio Británico destaca en Berlín

Representantes del Colegio Británico de Córdoba / CÓRDOBA

El Colegio Británico de Córdoba es el único centro educativo de la provincia que ha participado en el ICEF Berlin 2025, feria internacional de educación más importante del mundo, con miles de asistentes. Allí impulsó alianzas internacionales y promovió la movilidad educativa.

