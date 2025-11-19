Andalucía ya tiene fecha para la prueba de acceso para mayores de 25

La convocatoria en Andalucía para la prueba de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años ya tiene fecha. Los aspirantes que quieran ingresar en enseñanzas de grado deberán examinarse los días 10 y 11 de abril.

El proceso comenzará el 10 de abril con la fase general, compuesta por un comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad, una prueba de Lengua Castellana y un examen de traducción de lengua extranjera, a escoger entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués. La convocatoria continuará con la fase específica, en la que los candidatos deberán elegir entre diferentes materias vinculadas a las ramas de conocimiento universitarias: Biología, Dibujo Técnico, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Física, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia General y del Arte, Latín, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y Química.