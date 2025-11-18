Loyola refuerza su apuesta por Córdoba en grados y másteres para el curso 26/27

Comienza un nuevo curso lleno de ilusión y de oportunidades. La Universidad Loyola ha abierto ya su proceso de admisión para el curso académico 2026/2027, invitando a los jóvenes cordobeses que sueñan con su futuro profesional a dar el primer paso hacia la universidad. En un momento decisivo de sus vidas, Loyola los acompaña para descubrir su vocación, formarse en lo que aman y construir un camino de crecimiento personal y profesional.

Con el proceso de admisión ya abierto, Loyola invita a los jóvenes de la provincia y de Andalucía a iniciar cuanto antes su solicitud, especialmente en aquellas titulaciones con alta demanda y plazas limitadas.

Una decisión importante que conviene no dejar para el final

Elegir qué estudiar y dónde hacerlo es una de las decisiones más relevantes en la vida de cualquier estudiante. Según explica Juan Francisco Plaza, secretario general de la Universidad Loyola, “aunque decidir qué estudiar y dónde es una decisión que en muchos casos requiere tiempo y meditación, lo más recomendable es que si ya se tiene clara la vocación, se inicie el proceso de admisión lo antes posible”.

Una vez superadas las pruebas y conseguida la admisión, no solo garantiza la posibilidad de reservar plaza de forma anticipada, sino que también ofrece tranquilidad a los futuros estudiantes antes de afrontar la Prueba de Acceso a la Universidad o el TFG. “Muchos quieren dejar este tema resuelto con antelación porque les da seguridad”, añade Plaza.

Una amplia oferta académica y nuevas titulaciones en 2026/2027

El curso 2026/2027 traerá importantes novedades en su campus de Córdoba, donde se impartirá por primera vez el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría, Tecnología y Sostenibilidad, consolidando su compromiso con el crecimiento académico y la empleabilidad.

El próximo curso marcará un hito para el campus cordobés de Loyola con la incorporación del Grado en Podología, una titulación única en la provincia que permitirá a los jóvenes cordobeses formarse sin salir de su ciudad. Esta nueva titulación responde a la creciente demanda de profesionales especializados en el cuidado y prevención de la salud del pie, y posiciona a Córdoba como un referente en la formación sanitaria universitaria.

Alumnado de Loyola. / Universidad Loyola

La universidad sigue reforzando su catálogo de másteres en Córdoba con la incorporación del Máster Universitario en Auditoría, Tecnología y Sostenibilidad, pendiente de verificación. Este nuevo programa ofrece una formación avanzada y práctica que combina la auditoría financiera, la verificación del informe sostenibilidad y el uso de la tecnología y el análisis de datos en estas áreas, preparando a profesionales que busquen puestos de responsabilidad en el ámbito empresarial o acceder a la profesión de auditor de cuentas.

Este postgrado también se impartirá el curso 2026/2027 en el campus de Sevilla, junto a otras tres nuevas titulaciones, el Máster en Medicina del Deporte, el Máster Universitario en Psicooncología y Cuidados Paliativos, y el Máster Universitario en Creatividad Publicitaria, ambos también pendientes de verificación.

Fechas clave y proceso de admisión

El proceso de admisión en Loyola consta de una prueba de aptitud y nivel de inglés, y en el caso de los grados de la rama de Artes, de una prueba adicional de habilidades artísticas.

Para los grados, la primera prueba se celebrará el 17 de enero en modalidad online, y habrá convocatorias mensuales hasta julio.

Las titulaciones de Medicina, Enfermería, Farmacia y Psicología y sus dobles grados contarán con dos pruebas presenciales en los campus de Córdoba y Sevilla, los días 31 de enero y 14 de febrero.

Alumna de Loyola. / Universidad Loyola

En cuanto a los másteres, la primera prueba será el 22 de enero, también online. Para el Máster en Psicología General Sanitaria se han fijado dos pruebas específicas los días 30 de abril y 13 de mayo.

Los interesados pueden registrarse a través de la web www.uloyola.es, donde podrán seleccionar la fecha de examen que mejor se adapte a su disponibilidad.

Excelencia y empleabilidad, las señas de identidad Loyola

Con una sólida reputación entre las universidades de prestigio de España, la Universidad Loyola combina una formación de calidad con una marcada orientación internacional y una alta empleabilidad de sus egresados.

El compromiso de Loyola con la excelencia académica y la formación integral se refleja tanto en la innovación de sus programas como en la atención personalizada a cada estudiante.