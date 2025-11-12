Últimos días para participar en el certamen Promesas de Alta Cocina

El 19 de noviembre acaba el plazo de inscripción para que los estudiantes que lo deseen puedan inscribirse en la 14ª edición del Premio Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Bleu, que impulsa a jóvenes talentos culinarios de toda España. Los ganadores recibirán becas de 24.000 y 9.000 euros, mientras que el centro del primer clasificado será premiado con 1.500 euros.

El certamen esta dirigido a estudiantes de 25 años o menos de esa edad que cursen el último año de formación en cocina. Tras la preselección, los 10 finalistas competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, donde presentarán sus platos antes un jurado formado por reconocidas figuras de la gastronomía española.