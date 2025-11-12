Excelencia culinaria
Últimos días para participar en el certamen Promesas de Alta Cocina
Le Cordon Bleu Madrid convoca la 14ª edición del premio para alumnos que aspiran a ser talentosos chefs y están estudiando el último curso
Córdoba
El 19 de noviembre acaba el plazo de inscripción para que los estudiantes que lo deseen puedan inscribirse en la 14ª edición del Premio Promesas de la Alta Cocina Le Cordon Bleu, que impulsa a jóvenes talentos culinarios de toda España. Los ganadores recibirán becas de 24.000 y 9.000 euros, mientras que el centro del primer clasificado será premiado con 1.500 euros.
El certamen esta dirigido a estudiantes de 25 años o menos de esa edad que cursen el último año de formación en cocina. Tras la preselección, los 10 finalistas competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, donde presentarán sus platos antes un jurado formado por reconocidas figuras de la gastronomía española.
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda