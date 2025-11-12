Del quiosco a la Historia de Córdoba

Hay jóvenes que, con un trabajo de investigación escolar, logran tender puentes entre generaciones. En un tiempo en el que las prisas del presente parecen borrar el pasado, hay estudiantes que demuestran que la historia no solo se estudia: se revive, se redescubre y se narra.

El certamen internacional Eustory Iberia, dedicado a promover la investigación escolar en torno a la historia europea, ha vuelto a reconocer el talento cordobés. El IES Gran Capitán de Córdoba, un centro con una sólida tradición investigadora, ha logrado por segundo año consecutivo un galardón en este concurso: el 2º premio ha recaído en Israel Moreno, autor del documental Matías Camacho, desde un kiosko a la Historia. Este instituto está integrado en la RED de Centros FAB-IDi (Fábricas de Ideas e Inventos). Tanto este alumno como su tutor recibieron este segundo premio, en un acto solemne celebrado a finales de octubre en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, de manos de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los llamados siete «padres» de la Constitución española de 1978.

El trabajo, tutorizado por el profesor de este centro Marcos A. Naz, ha sorprendido al jurado por su originalidad y profundidad. En el mismo, Israel rescata la figura de su tío bisabuelo Matías Camacho, un cordobés que pasó de regentar un conocido quiosco de prensa en la plaza de las Tendillas a ocupar un escaño por el PSOE en el Senado durante la Transición. «Cuando me dijeron que la temática era sobre la familia, empecé a pensar qué familiar podía tener yo en la historia y tras hablar con mis padres, surgió él», afirma este joven. La propuesta encajaba a la perfección con el espíritu del concurso, que en esta edición llevaba por lema «Mi familia mi historia». Y así Israel realizó un viaje que lo llevó a reconstruir, con rigor documental y mirada humana, la vida de un hombre que vivió entre el anonimato del quiosco y la relevancia política.

El profesor del IES Gran Capitán Marcos A. Naz fue igualmente galardonado en el certamen Eustory. / CÓRDOBA

El resultado fue un documental audiovisual, acompañado de una memoria escrita, en el que el alumno combina entrevistas, materiales de archivo y una cuidada narración visual. Incluye testimonios como el de la arqueóloga cordobesa Cristina Camacho, nieta del protagonista, quien le ayudó a reconstruir la historia. «Con su ayuda todo fue más llano», explica Israel. «Ella me facilitó toda la bibliografía y archivo que, en conjunto con las entrevistas, crearía lo que ahora es el documental y la memoria», añade.

Búsqueda de información

El proceso de investigación para este alumno no fue sencillo. A la exigencia del concurso, se sumaban las presiones propias de 2º de Bachillerato. Pero lo afrontó con disciplina y entusiasmo, «considero que fue arduo», reconoce.

De toda la historia de Matías, lo que más impactó a este joven fue la clandestinidad. «Cuando percibes de forma directa, a través de fuentes primarias, el horror que pasaron las víctimas del franquismo, es impactante», asegura.

Con esa mirada respetuosa y analítica, el trabajo de Israel ofrece una lectura humana de la historia reciente de Córdoba, mostrando cómo las grandes transformaciones se escriben desde la vida de personas comunes. «No solo descubrí una figura de gran valor histórico para Córdoba, sino un familiar que me hubiera encantado conocer. El redescubrimiento familiar vale más que un premio».

El joven compagina su talento con una madurez poco común. «Saqué la PAU con buena nota, hice esta y otra investigación más y gané otro premio en la Liga Regional de Emprendimiento MBA», relata. Aún así, lo que más valora es todo lo aprendido. «He aprendido que todo se puede hacer con una buena organización y que la curiosidad y la pasión son las mejores herramientas para investigar».

El IES Gran Capitán confirma su compromiso con una educación que forma, emociona y conecta. Impulsando una generación de jóvenes que miran la historia no como algo lejano, sino como parte de su identidad. Porque, como demuestra Israel, la Historia también se escribe desde la familia.