«Cada partida de ajedrez es una oportunidad para crecer como persona»

-¿Cómo nació el cuento ‘En el País del Tablero’?

-Nace del proyecto Aprender con al Ajedrez, que comencé hace más de 30 años. Usaba las piezas como marionetas y contaba pequeñas historias sobre sus personajes. Más adelante elaboré un cuento digital con el mismo título. Toda esa experiencia me llevó a crear la versión actual: un cuento de cartón resistente y gran formato (42x21 cm) con ilustraciones panorámicas que invitan a los peques a interactuar colocando las pieza sobre el mismo, contando y localizando casilla o recorriendo columnas, filas y diagonales.

-¿Qué busca transmitir con este cuento?

-Por un lado, su enorme potencial educativo: permite trabajar, de forma lúdica y significativa, la orientación, la direccionalidad, las coordenadas, el reconocimiento de patrones, las series, el conteo, las letras y las formas, conceptos clave para el desarrollo de la lectoescritura, las matemáticas y el pensamiento computacional. Por otro, busco normalizar el uso del ajedrez en las aulas, demostrando que no es necesario saber jugar para introducirlo.

-Durante su etapa como profesora, ¿cómo fue su experiencia con el ajedrez en el aula?

-Muy gratificante y, en su momento, pionera. En una época en la que nadie lo trabajaba en Educación Infantil, decidí incorporarlo dentro del horario escolar a través de mi proyecto de trabajo Aprender con el Ajedrez, mi blog del aula y en Youtube, así como con el Proyecto Sirabún de Edelvives, en el que participé como autora de la parte dedicada al ajedrez. En 2017 con aulaDjaque viví una etapa enriquecedora como coordinadora en mi centro y miembro del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, contribuyendo a incorporar el ajedrez en más centros andaluces.

-¿Cómo ve la evolución del ajedrez en las aulas?

-Ha mejorado mucho gracias al esfuerzo de muchos docentes y al impulso de aulaDjaque, pionero en incorporar el ajedrez dentro del horario escolar, así como al proyecto Sirabún, que apostó por su introducción en Educación Infantil. Hoy, el ajedrez educativo se consolida como una herramienta que favorece el desarrollo cognitivo, social y emocional del alumnado y, sobre todo, les invita a disfrutar aprendiendo.

-¿Qué beneficios aporta al ajedrez al alumnado?

-Innumerables beneficios al desarrollo integral de quien lo practica. Estimula la mente, mejora la atención, la memoria, la lógica y la creatividad, ayudando a pensar, concentrarse y tomar decisiones. También educa en valores, fomentando la empatía, la paciencia, la cooperación y la capacidad de pensar antes de actuar. Cada partida se convierte en una oportunidad para reflexionar, aprender y crecer como persona.

-¿Considera que puede ser una herramienta pedagógica transversal?

-Sí, porque se integra de forma natural en distintas áreas del currículo, algo que pude comprobar en mi propia práctica docente, donde el alumnado afianza el movimiento de las piezas mientras resuelve contenidos curriculares. Es una experiencia que conecta el aprendizaje curricular con metodologías activas basadas en el juego, la tecnología y la emoción, convirtiendo el ajedrez en una herramienta clave.

-¿Qué consejo daría al profesorado que quiere introducir el ajedrez en clase?

-Perder el miedo. No hace falta ser experto ni saber jugar para comenzar a trabajar en el aula. Con mi libro, los niños y niñas aprenden las reglas básicas y las cualidades del tablero gracias a recursos como las reglas mnemotécnicas, la repetición guiada o las asociaciones simbólicas, que facilitan las comprensión y la memoria. También les animaría a conocer proyectos como el programa de innovación educativa aulaDjaque o Red Internacional AJeDU, dedicados a impulsar el ajedrez educativo. Por mi parte, sigo impulsando el ajedrez educativo desde la web enelpaisdeltablero.com con una amplia variedad de recursos.

-Después de tantos años enseñándolo, ¿qué le ha enseñado a usted el ajedrez?

-Que la vida, como una partida, se juega en fases: apertura, medio juego y final. En cada una se aprende, se arriesga y se evoluciona. Y, como en el tablero, una mala apertura puede compensarse con un buen medio juego y una buena estrategia puede conducir a un final brillante. También me ha recordado la importancia de cuidar lo esencial: la salud. En la vida, como en el ajedrez, si descuidamos al rey, todo se tambalea. Proteger la salud -física y emocional- es proteger nuestra mejor pieza. Porque el ajedrez, como la educación y la vida misma, nos enseña a pensar con la mente, sentir con el corazón y actuar con equilibrio.