Innovación educativa

Docentes de 18 países visitan el colegio Almedina de Córdoba

Son profesionales comprometidos con la innovación pedagógica y el aprendizaje transformador

Docentes de 18 países visitan el Almedina. / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

Córdoba

El colegio Almedina de Córdoba ha recibido a representantes de 18 países dentro de la Convención Innovapro 2025, encuentro internacional que ha reunido a docentes y profesionales de la educación de 18 países comprometidos con la innovación pedagógica y el aprendizaje transformador.

