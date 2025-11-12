Concienciación ciudadana
Curso sobre acoso escolar y ciberacoso del Colegio de Enfermería de Córdoba
La actividad se desarrolla en formato ‘on line’ entre el 19 de noviembre y 19 de diciembre
El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba lanza un curso ‘on line’ gratuito, dirigido a toda la ciudadanía, para concienciar sobre el acoso escolar y el ciberacoso, fenómenos que afectan gravemente a la salud emocional de los menores. La formación ofrece contenidos audiovisuales y un serious game. Tras superarla, los participantes recibirán un certificado. El curso se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre.
El curso abordará la definición de bullying, el papel de las nuevas tecnologías, la normativa legal vigente en España y los recursos de apoyo disponibles, ofreciendo herramientas para detectar, prevenir y actuar eficazmente frente a estas situaciones. Está dirigido a mayores de 18 años y los jóvenes de 14 a 17 pueden inscribirse con consentimiento de sus padres. La inscripción se puede hacer en https://www.saluslife.app/cordoba.
