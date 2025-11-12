Convocada la 45ª edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?

Estudiantes de toda España ya pueden participar en la nueva edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti?, que celebra este año su 45ª convocatoria. La iniciativa, promovida por Fundación Institucional Española y Fundación Orange, invita a los alumnos a expresar qué significa para ellos la institución monárquica mediante diversas manifestaciones artísticas y creativas. El plazo para presentar los trabajos realizados acaba el 15 de enero de 2026.

El concurso está abierto a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de Secundaria, así como a los alumnos de centros de Educación Especial. Los participantes pueden abordar sus obras desde dos perspectivas diferentes: por un lado la figura del rey Don Felipe y el papel de la Corona en la estructura del Estado; por otro, el futuro de la institución a través de la figura de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Se aceptan trabajos en formatos tradicionales, como murales, dibujos, poesías, esculturas o redacciones, así como en formatos digitales, incluyendo storytelling, narración de historias, vídeos musicales, infografías, proyectos de robótica y diseño e incluso trabajos de impresión 3D.

Además, existe la guía Retrata tu proyecto, que ofrece apoyo al profesorado para transformar en formato digital los trabajos realizados por su alumnado de manera manual, mediante envío de fotografías o vídeos con descripción, para facilitar todo lo posible el proceso de inscripción y envío de los diferentes trabajos.

Para concursar, no es necesaria ninguna inscripción previa. Los trabajos realizados se pueden enviar directamente al concurso a través de la página web del concurso https://concursoqueesunreyparati.es/ o por correo postal a la dirección Calle Gran Vía, 33, 6º-1º, 28013 Madrid, indicando en el envío «45º Concurso ¿Qué es un Rey para ti?».