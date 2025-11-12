La biblioteca del IES Emilio Canalejo de Montilla recibe un premio de la Fundación Lara

Transformar una biblioteca en el eje cultural de un instituto es una tarea ambiciosa, pero el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla ha logrado hacerlo realidad. Su proyecto Ecos de cultura, aprender más allá de las aulas, reconocido con el premio a la biblioteca más innovadora por la Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia, demuestra que la lectura y la creatividad pueden ocupar un lugar central en la educación cuando toda la comunidad escolar se involucra. La iniciativa nació con el objetivo de enriquecer la formación cultural de los alumnos, acercándoles la obra de grandes artistas y creadores, «el deseo de acercar a nuestro alumnado a la obra de artistas como Julio Romero de Torres, Duke Ellington o Virginia Woolf. «Fue siempre nuestro motor», asegura Jesús Rivas, profesor de Filosofía del centro y coordinador de la biblioteca.

Gracias al compromiso del profesorado, alumnado, familias y personal del centro, la biblioteca se ha convertido en un espacio integrado en la vida diaria del instituto. Entre las actividades más exitosas destacan las galas de San Valentín, los recitales poéticos y la obra teatral ‘Preludio de eternidad’, escrita, dirigida y protagonizada por la comunidad educativa. «Si hubo un proyecto integral el curso pasado fue, sin lugar a dudas este, con la implicación de profesores, limpiadoras, conserjes, padres, madres y, por supuesto, muchos, muchos alumnos», afirma Jesús Rivas. Otra iniciativa que despierta entusiasmo es ‘Ecopema’, en la que los alumnos dedican poemas a compañeros del instituto.

El reconocimiento nacional supone un orgullo enorme y refuerza la importancia de mantener la biblioteca como centro de formación y cultura. Además, también sirve como estimulo para seguir desarrollando nuevas actividades, «nos va a aportar cosas muy positivas en el desarrollo de algunas actividades y elevar el prestigio de un proyecto que surgió hace ya tres cursos en una humilde localidad de Córdoba», asegura el profesor del centro.

Motivación

Aún así, Jesús Rivas subraya que la motivación principal sigue siendo la educación y la formación integral del alumnado, más allá de los premios. «Nuestra motivación ha de seguir siendo cumplir incondicionalmente la vocación que tenemos como docentes y entregarnos por completo a mejorar la formación de nuestro alumnado de todas las formas posibles», indica.

Gracias a esta visión, la biblioteca del IES Emilio Canalejo Olmeda no es solo un lugar para leer, sino un espacio de creación, descubrimiento y participación, donde alumnos y profesores sienten que son protagonistas de la vida cultural del centro.

Este reconocimiento nacional confirma que la educación puede ser transformadora, que la cultura y la lectura pueden ser atractivas y vivas, y que cuando toda la comunidad educativa apuesta por un proyecto común, los resultados pueden trascender el aula y llegar a toda la sociedad.

Resultados

El proyecto ‘Ecos de cultura’ demuestra, además, que la lectura puede ser un punto de encuentro entre generaciones, en lenguaje compartido que une a estudiantes, docentes y familias en torno al arte y al conocimiento.

En Montilla, la biblioteca escolar ya no es solo un espacio de silencio y estudio: es un lugar de vida, de expresión y de futuro.