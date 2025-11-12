De las aulas a la excelencia: el instituto Fidiana de Córdoba despunta en España en ciencia juvenil

La ciencia empieza donde hay curiosidad. En las aulas, en los laboratorios de los institutos y en cada pregunta que los jóvenes se hacen. Impulsar la investigación despierta vocaciones. Y este propósito, el IES Fidiana de Córdoba lo ha demostrado con creces. De los 39 proyectos finalistas del 36º Certamen Jóvenes Investigadores, celebrado en Mollina (Málaga), cinco procedían de este instituto cordobés, consolidándolo como un semillero de talento. Cuatro de estos jóvenes continúan su formación en la Universidad de Córdoba y uno en un ciclo superior.

El proyecto de microrremediación de residuos farmacéuticos fue premiado con un primer premio, gracias a Daniel Lara Luque y Miriam Flores Ortiz, que ahora estudian en la UCO. Daniel explica que «nos motivó la búsqueda de una solución innovadora y sostenible. Hemos intentado que nuestra investigación contribuya a la sostenibilidad». Miriam añade que «lo más valioso que nos llevamos es haber aprendido a aplicar el método científico en la práctica. Este proyecto ha sido una auténtica inmersión en la investigación».

Natalia Torralbo Córdoba, premiada con otro primer premio por su proyecto sobre diabetes tipo 1 y estrés académico, destaca que «saber que algo que nació de una experiencia tan personal podía despertar curiosidad y servir de inspiración a otros fue, sin duda, el mayor premio». Por otro lado, en el ámbito del deporte, Hugo Arranz Carrasco y Marcelo Cobos Sánchez lograron un tercer premio con su investigación sobre entrenamiento HIIT en adolescentes. Hugo recuerda el desafío inicial «al comenzar con nuestro proyecto y tras ver la lista de seleccionados nos dimos cuenta del calibre e importancia del certamen». Marcelo incide en que «poder ver que todo tiene su recompensa, ya no de premios, sino del cambio de mentalidad de la gente, nos ha dado ganas de seguir investigando».

Los cinco alumnos reconocidos, con los pósteres de sus trabajos. / CÓRDOBA

El éxito de estos jóvenes investigadores se apoya en un equipo docente comprometido. Elena León, coordinadora de Fidiciencia y profesora del IES Fidiana, remarca «la curiosidad, compromiso y excelente capacidad de análisis del alumnado». En este certamen esta docente recibió una mención de honor, un reconocimiento al impacto de su trabajo en la educación científica. Elena León defiende que el haber llegado a la final de esta iniciativa es lo importante y un «orgullo inmenso que nos estimula a seguir fomentando la ciencia». Por su parte, Gloria Herrero, tutora de Hugo y Marcelo en el mismo IES, señala que «este tipo de experiencias anima al alumnado a salir de la caverna de Platón y aprender el mundo en contacto con la realidad».

Ejemplo a seguir

Más allá de los premios, lo que brilla es la pasión y la curiosidad de estos jóvenes por el aprendizaje, algo que ambas profesoras destacan y que se confirma en las afirmaciones de ellos. Daniel asegura que «este proyecto nos ha confirmado el impacto que tiene la investigación interdisciplinar en la salud humana y ambiental», a lo que Miriam añade que «el interés por la investigación y la medicina ha sido el motor». De otro lado, Hugo y Marcelo coinciden en que investigar les ha enseñado a superar obstáculos y valorar cada aprendizaje. Y es que estos jóvenes demuestran que la ciencia no es solo teoría: es práctica, curiosidad, pasión y capacidad de transformar la realidad. El IES Fidiana ha logrado que la investigación deje de ser un sueño lejano y se convierta en un camino palpable, emocionante y lleno de futuro.