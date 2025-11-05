Córdoba reinventa las matemáticas

Las matemáticas han sido durante décadas una de las asignaturas que más quebraderos de cabeza ha dado a alumnos y alumnas, familias y docentes. Para muchos, un mundo abstracto de números y fórmulas que parecía lejano de la vida real y que, a veces, se aprendía más de memoria que con comprensión. Sin embargo, en los últimos años, la enseñanza de las matemáticas en Córdoba y en Andalucía está experimentando una transformación profunda: metodologías que ponen el foco en el sentido de los números, el razonamiento, la creatividad y la resolución de problemas reales están empezando a completar los enfoques más tradicionales.

Lo que antes era un aprendizaje, mecánico y abstracto, centrado en algoritmos memorizados y cálculos repetitivos, da paso ahora a proyectos donde los estudiantes investigan, manipulan, comparan y aplican las matemáticas a su propia realidad, desde la química en un laboratorio hasta la fabricación de juguetes antiguos, pasando por problemas cotidianos que despiertan su curiosidad. Esta transformación no surge de la casualidad: combina investigación educativa, formación de profesorado e innovación en las aulas y ya se está notando en colegios e institutos de la provincia cordobesa.

Según Natividad Adamuz (decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Filosofía) y Elvira Fernández, profesoras de la Universidad de Córdoba e investigadoras en Didácticas de la Matemáticas, la investigación es la clave para mejorar la enseñanza desde la base. Ambas explican que «es fundamental que la formación inicial del profesorado esté sustentada en evidencias científicas que orienten las decisiones metodológicas y didácticas». La colaboración entre la universidad y los centros educativos permite que la innovación llegue al aula de forma estructurada y basada en resultados comprobables.

Integrantes del Equipo Proyecto innovación UCO- CEIP Al-Ándalus, en este último centro educativo. / CÓRDOBA

En este sentido, los enfoques modernos buscan desarrollar el sentido numérico, entendiendo como «la capacidad de utilizar números y operaciones de forma flexible y razonada, a partir de una compresión profunda del sistema de numeración y de las propiedades de las operaciones». Numerosos estudios demuestran que trabajar el sentido numérico en los primeros años esencial para construir un conocimiento matemático sólido y duradero.

Este enfoque se traduce en propuestas como la aritmética ABN o el cálculo táctico, donde el alumnado aprende a razonar, tomar decisiones y aplicar estrategias, en lugar de limitarse a memorizar algoritmos. Tal y como explican Natividad y Elvira: «hoy, en un contexto donde la tecnología ha transformado radicalmente nuestras formas de trabajar y aprender, tienen mas sentido los planteamientos que, partiendo del conocimiento profundo de los números, hagan posible que todos lo niños y niñas comprendan los números y operaciones a su manera, desarrollando habilidades y competencias».

CEIP Al-Ándalus

En los primeros años de enseñanza, el desarrollo del sentido numérico y del cálculo táctico es clave. Teresa García, profesora de Educación Primaria del CEIP Al-Ándalus de Córdoba, explica que en su centro trabajan con un enfoque que «da oportunidad al alumnado, usando un cálculo flexible, basado en las relaciones numéricas conocidas y en las propiedades de los números y operaciones, con un entorno atractivo y motivador, cargado de recursos visuales y manipulativos».

Los alumnos del CEIP Al-Ándalus realizan actividades estructurales en tres bloques: rutinas diarias, trabajo en gran grupo con recursos manipulativos y trabajo individual. Este modelo favorece la participación activa y la motivación, al tiempo que refuerza la compresión real de los números. En este colegio subrayan que «la enseñanza de las matemáticas debe centrarse en un aprendizaje significativo apoyado en materiales y recursos visuales y manipulativos que favorezcan la compresión, fomentando siempre el cálculo mental y razonado, usando algoritmos flexibles, a través de juegos y retos motivadores».

Un alumno del CEIP Al-Ándalus, participando en una actividad práctica para el aprendizaje de las matemáticas. / CÓRDOBA

Este centro educativo mantiene además una estrecha colaboración con la Universidad de Córdoba, combinando teoría e investigación con la práctica educativa diaria, formando al profesorado y acompañando la innovación en el aula. Los resultados son tangibles: los alumnos mejoran actualmente en numeración, cálculo mental y resolución de problemas, mientras que las familias se muestran cada vez más implicadas en el aprendizaje matemático de sus hijos. Además, el trabajo del CEIP Al-Ándalus ha generado un efecto contagioso. Cada año más docentes de la provincia visitan el centro para observar de primera mano cómo se implementan estas metodologías, intercambiando experiencias y herramientas que luego aplican en sus propias aulas. Esto demuestra que la innovación educativa no solo transforma a los alumnos, sino que también impulsa a toda la comunidad educativa hacia prácticas más inclusivas, motivadoras y efectivas.

Al-Ándalus-Gran Capitán

La experiencia del colegio Al-Ándalus ha servido de inspiración para otros colegios. Beatriz Pizarro, coordinadora de un proyecto formativo intercentros, explica que su grupo surgió «por la confluencia de varias circunstancias y por la posibilidad de visitar el colegio Al-Ándalus para conocer de primera mano una experiencia práctica que sabíamos que estaba dando muy buenos resultados».

El proyecto une a varios centros de Córdoba y de la provincia bajo la mentoría de Teresa García, con el objetivo de mejorar la enseñanza del sentido numérico y el del cálculo táctico. La colaboración entre centros y la formación continua del profesorado permiten extender prácticas inclusivas, motivadoras y eficaces, adaptadas a la diversidad del alumnado.

En el IES Gran Capitán de Córdoba, Marcos A. Naz, profesor del centro, lidera un modelo basado en el aprendizaje por investigación, aplicando el método científico desde los primeros años de Secundaria. Según Naz, «partimos de la observación de un problema, que los propios alumnos identifican como suyo, planteamos hipótesis, buscamos información y pasamos a la fase experimental».

Las matemáticas cobran sentido al integrarse en proyectos reales: los estudiantes toman datos, hacen análisis estadísticos y elaboran gráficas. Por ejemplo, en una investigación reciente sobre botes caducados de Betadine en el centro, los alumnos evaluaron porcentajes de desinfectante perdido con el tiempo, aplicando directamente conocimientos de química y matemáticas.

Marcos Naz resalta que «los alumnos entienden por fin por qué estudian matemáticas. Dejan de verlas como algo teórico y empiezan a encontrarles sentido».

Experimentos

El enfoque del IES Gran Capitán también fomenta la autonomía, la colaboración y la creatividad. Los estudiantes proponen sus propios experimentos y cada año los proyectos se desarrollan con un enfoque de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), generando un aprendizaje acumulativo y práctico que se refleja en competencias matemáticas reales.

Además, Marcos Naz señala que la incorporación de herramientas tecnológicas y metodologías modernas permite que los alumnos conecten directamente con la realidad: el aprendizaje deja de ser un ejercicio abstracto y se convierte en una experiencia tangible, motivadora y enriquecedora que prepara al alumnado para enfrentarse a los retos del mundo real.

Este enfoque integral, donde se combinan teoría, práctica, investigación y creatividad, define el modelo de enseñanza de matemáticas que busca transformar la percepción de la asignatura en la sociedad y la escuela.

Sociedad Thales

Por parte de la Sociedad Andaluza Matemáticas Thales, Juan Antonio Reyes señala que «necesitamos impregnar las matemáticas de sentido, lo que denominamos sentido doméstico, sentido matemático. Necesitamos que desde las primeras etapas se trabaje en el sentido numérico y que los estudiantes estén preparados para enfrentarse a problemas reales en la sociedad». Reyes subraya que la integración de la tecnología, como GeoGebra, permite una compresión más visual y directa de conceptos complejos. La sociedad Thales, con presencia en toda Andalucía, organiza actividades como Matemáticas en la Calle o congresos internacionales, impulsando la innovación y la popularización de las matemáticas.

El profesor Juan Antonio Reyes, representante de la Sociedad Matemática Thales en Córdoba. / CÓRDOBA

El futuro que se dibuja para la enseñanza de las Matemáticas en Córdoba combina rigor científico, creatividad, manipulación, resolución de problemas reales y atención a la diversidad.

Tal y como concluye Reyes, «las matemáticas son muy divertidas, son la herramienta, la llave, el idioma para entender el mundo que nos rodea. A los docentes les diría ‘ánimo, vamos todos a trabajar para mejorar la competencia matemática y desmitificar ese efecto tabú que algunas veces generan las matemáticas».