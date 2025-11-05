Convocado el concurso Jóvenes Artífices del Patrimonio Europeo

El concurso Young European Heritage Makers (Jóvenes Artífices del Patrimonio Europeo) lanza su edición nueva en 2025 con el objetivo de involucrar a las nuevas generaciones en las Jornadas Europeas de Patrimonio. La iniciativa del Consejo de Europa anima a los niños y adolescentes a descubrir activamente su patrimonio y a compartir de manera creativa su visión sobre el mismo, fomentando el conocimiento, la reflexión y la conciencia cultural desde edades tempranas.

Podrán participar todos los jóvenes que no hayan cumplido 18 años al momento de presentar su candidatura, distribuidos en dos categorías: niños de 6 a 11 años y jóvenes de 12 a 17 años. Los proyectos de los mayores deben realizarse en grupos de 2 a 4 participantes, supervisados por un tutor, cuya función es acompañar el proceso, ofrecer recursos y guiar la reflexión sin modificar la visión de los propios participantes.

Los trabajos pueden incluir dibujos, fotos, pinturas o vídeos, dependiendo de la edad, y deben responder a la pregunta central: «¿Cuál es tu patrimonio europeo?». Los proyectos buscan reflejar tanto el patrimonio material, como monumentos o elementos del paisaje, como el inmaterial, incluyendo bailes, canciones, tradiciones o patrimonio digital.

Bases del certamen

El concurso no solo reconoce la creatividad de los participantes, sino que también promueve la colaboración y el intercambio entre jóvenes de distintos países. Los mejores proyectos recibirán visibilidad a nivel europeo y los ganadores de la categoría de 12 a 17 años podrán viajar a Estrasburgo en mayo de 2025, para participar en actividades junto a otros jóvenes creadores y visitar instituciones como el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

Los interesados pueden presentar sus trabajos hasta el 15 de diciembre, a través del portal europeo de las Jornadas Europeas de Patrimonio.