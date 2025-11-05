El certamen literario Solidaridad en las Letras amplía el plazo

La Junta de Andalucía ha ampliado el plazo de participación en la 24ª edición del Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de voluntariado, denominado ‘Solidaridad en Letras: el cuidado de las personas mayores a través del voluntariado’, cuya presentación de trabajos finalizará el 14 de noviembre. La iniciativa busca involucrar al alumnado de los centros educativos andaluces en la reflexión sobre la importancia del voluntariado y la solidaridad hacia las personas mayores. El concurso está abierto a estudiantes de centros de Educación Primaria y de Educación Especial, públicos, concertados o privados, y contempla dos categorías: una para alumnado de 5º y 6º de Primaria y otra para estudiantes de centros de Educación Especial. Los trabajos deben presentarse en modalidad de relato narrativo breve de ficción, con una extensión máxima de tras carillas, inéditos y no premiados en otros certámenes.

Se valorará tanto la redacción como la coherencia con el tema, la originalidad y la riqueza del vocabulario. El jurado seleccionará los relatos premiados en cada provincia para la categoría A, mientras que en la categoría B se otorgará un premio a nivel autonómico. Dicho premio consiste en una bicicleta, valorada en un máximo de 300 euros, y se entregara en un acto publico.