Los alumnos del colegio Trinitarios conciencian contra el acoso escolar

El acoso escolar es uno de los problemas más graves y silenciosos que afectan a los jóvenes en las aulas, capaz de dejar huellas emocionales duraderas y afectar a su desarrollo personal y social. Prevenirlo requiere no solo normas y protocolos, sino también de concienciación, educación emocional y participación activa de toda la comunidad educativa. Con este objetivo, el colegio Trinitarios de Córdoba se convirtió la semana pasada en un escenario de reflexión, donde sus alumnos protagonizaron un ‘happening’ teatral diseñado para visibilizar la importancia de actuar frente al acoso y fomentar relaciones respetuosas entre los compañeros. La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre los delegados de clase y el equipo directivo del centro, demostrando el compromiso del colegio con la implicación estudiantil como motor de cambio. La representación, llevada a cabo por un grupo de alumnos y alumnas, buscó sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la problemática del acoso y la necesidad de actuar frente al mismo.

El acto comenzó con la llegada de los estudiantes y la preparación del escenario, en la que los propios alumnos participaron activamente, asegurándose de que cada detalle de la representación contribuyera al mensaje de concienciación y respeto.

Este acto formó parte del programa integral contra el acoso escolar que el colegio desarrolla de manera continua. En una nota de prensa, el centro explicó que la prevención empieza desde le educación y que, desde su Plan de Acción Tutorial, trabajan de manera continua la alfabetización emocional como herramienta fundamental para que los jóvenes sepan gestionar conflictos y construir relaciones respetuosas.

Esta actividad concreta se complementa con diversas formaciones de concienciación, impartidas a lo largo del curso por expertos de entidades, como la Policía Local, la enfermera de enlace y el propio Departamento de Orientación del colegio, reforzando los conocimientos y recursos de los estudiantes para actuar ante situaciones de acoso.

Con iniciativas como esta, el colegio Trinitarios demuestra que la educación emocional y la participación activa del alumnado son esenciales para construir un entorno escolar seguro, inclusivo y respetuosos, transformando la prevención en un aprendizaje vivido y compartido por toda la comunidad educativa. Esto permite que los estudiantes se conviertan en protagonistas de la concienciación y, por tanto, del cambio.