Premios históricos en Córdoba

La historia también puede contarse desde la mirada de quienes la vivieron. Así lo han demostrado Adrián García Morales y Alejandro Tripiana, alumnos del IES Gran Capitán de Córdoba, reconocidos en el primer Concurso de Dibujos y Relatos ‘Del Atlántico al Pacífico: los galeones españoles’, convocado por la Asociación Hespérides, con la colaboración de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía.

Adrián obtuvo el segundo premio en la modalidad de ESO, con un relato que recrea la vida de un carpintero que participó en la construcción de galeones. «Me quise inspirar en el punto de vista de una de las personas que fabricó los galeones; y me dije: ¿Cómo lo vería un carpintero de esa época?», explica. «Lo quise transmitir en primera persona para darle más valor sentimental y hacerlo de forma que se utilizase la empatía, cosa que es necesaria hoy en día para muchas cosas, y de esa forma meterse más en el papel de ese carpintero de hace siglos», expone. A través de este ejercicio el joven asegura haber descubierto otra forma de aprender historia y aprendido a valorar más el pasado.

Su compañero Alejandro Tripiana también encontró inspiración en el aula. «Me inspiré en los viajes de Colón y en los que escribió mi profesor de Historia, Curro Pareja, en la pizarra, cuando nos comentó lo del concurso», cuenta. La noticia del premio le pilló «por sorpresa». «Al enterarme me quedé pillado porque no me esperaba que me eligieran y cuando me lo dijeron me impresioné», remarca.

Ambos coinciden en que la experiencia ha sido muy enriquecedora y animan a otros alumnos a participar.

Por su parte, el profesor Marcos Naz, coordinador del equipo de I+D+i del IES Gran Capitán, destaca que «contamos con un equipo formado por profesores y estudiantes, cuya función es proponer iniciativas que promueven la investigación científica escolar como metodología educativa motivadora». Subraya que esta forma de trabajar se aplica a todas las áreas de conocimiento. «Queremos mostrar que la investigación no es solo de las Ciencias Experimentales, sino también de las Sociales y Humanística», destacando también el valor del reconocimiento con este tipo de premios y el orgullo como centro. El éxito de Adrián y Alejandro demuestra que en Córdoba también se navega entre siglos con imaginación, historia y pasión por aprender.